Сегодня, 17:23 Хоккей, Динамо - Спартак 10.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция 1/8 финала Кубка Гагарина, где смотреть

Во вторник 10 марта, на ледовой площадке "ВТБ Арена - имени Аркадия Чернышева" в Москве, состоится 5-я игра четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ в западной конференции. Московское дерби в котором местное Динамо примет московский же Спартак. "Московское супер-дерби" за выход в полуфинал конференции продолжается....



И фаворитом сегодняшнего матча, по прогнозам букмекеров является Динамо, которое сумело выиграть оба матча на льду ВТБ-Арены. Но ведь затем динамовцы проиграли в двух последних матчах на ЦСКА-Арене и таким образом после четырех игр в московском супер-дерби сохраняется паритет.



Оба клуба обещают сегодня победить и на мой взгляд противостояние Динамо - Спартак становится самым интересным на стадии 1/8 финала. Какую тактику изберут тренерские штабы на пятый, по сути очень важный матч, посмотрим в прямом эфире уже очень скоро...





Кто победит сегодня, 10 марта, Спартак или Динамо узнаем посмотрев в прямом эфире видео онлайн трансляцию пятой игры серии. Трансляция матча сегодня в прямом эфире на ТВ каналах: «КХЛ», «КХЛ HD» и «МАТЧ ТВ» .





Начало трансляции матча Динамо - Спартак в 19.30 московское время.

Динамо - Спартак, Прямая онлайн видео трансляция 5-го матча 1/4 финала на Западе. Кубок Гагарина-2020, результат игры...

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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