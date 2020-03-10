Сегодня, 15:31 Хоккей, Автомобилист - Сибирь 10.03.2020, прямая ОНЛАЙН видео трансляция 1/8 финала Кубка Гагарина, где смотреть

Сегодня, 10 марта, на ледовой площадке "Уралец-Арена" в Екатеринбурге, состоится 5-й матч четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ в восточной конференции, где местный Автомобилист попытается продлить серию против новосибирской Сибири. На данный момент гости сегодняшнего матча выигрывают в серии со счетом 3-1.



Уже в прошлый раз казалось, что Сибирь дожмет екатеринбуржцев, после того как счет в серии стал 3-0, было ощущение, что все решено. Но в последнем матче Автомобилист сумел собраться в кулак а Сибирь наоборот выглядела сильно растерянной ва тот момент когда до победы оставалось рукой подать. Как вы помните, в последнем матче на выезде Автомобилист просто снес Сибирь со счетом 1-5 и таким образом подарил надежду своим болельщикам.

И не смотря на то,что каждый матч в этой серии теперь может стать последним, мы все же более за интригу и надеемся, что Автомобилист дома сможет продлить серию. Об этом говорят и прогнозы букмекеров.





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Начало трансляции матча Автомобилист - Сибирь в 17.00 московское время.

Хоккей, Автомобилист - Сибирь, Прямая видео трансляция 5-го матча 1/4 финала на Востоке. Кубок Гагарина-2020, результат, счет игры...





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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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