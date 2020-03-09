Сегодня, 16:31 Хоккей, Авангард - Салават Юлаев 09.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция 1/8 финала Кубка Гагарина, где смотреть

Сегодня, 9 марта, на ледовой площадке "Балашиха-Арены" в Балашихе, состоится 5-й матч четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ в восточной конференции, где омский Аванград сегодня принимает Салават Юлаев из Уфы.





Помните наши панические настроения после второго проиграного Авангардом матча, сегодня их уже не будет. Поскольку в четвертом матче, Авангард все таки сделал выводи и разгромил Уфимцев на их поле со счетом 5-1.



Теперь в серии Аванград - Салават Юлаев счет равный 2-2 и пятая игра будет очень интересной поскольку, тот кто победит сегодня, будет в шаге от выхода в следующий раунд. Чтоже ожидаем очень упорной и интересной игры. Прогноз на пятый матч самой яркой серии Аванград - Салават Юлаев дело не благодарное. Давайте просто смотреть хоккей в прямом эфире сегодня пятая игра на каналах: КХЛ HD, КХЛ и МАТЧ ТВ.









Начало трансляции матча Авангард - Салават Юлаев в 16.00 московское время.

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Результат матча победа Салават Юлаева . Счет игры Авангард - Салават Юлаев 3:6 (1-1, 1-2, 1-3).

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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