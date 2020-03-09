Сегодня, 16:31                    

Хоккей, Авангард - Салават Юлаев 09.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция 1/8 финала Кубка Гагарина, где смотреть

Сегодня, 9 марта, на ледовой площадке "Балашиха-Арены" в Балашихе, состоится 5-й матч четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ в восточной конференции, где омский Аванград сегодня принимает Салават Юлаев из Уфы.

Помните наши панические настроения после второго проиграного Авангардом матча, сегодня их уже не будет. Поскольку в четвертом матче, Авангард все таки сделал выводи и разгромил Уфимцев на их поле со счетом 5-1.

Теперь в серии Аванград - Салават Юлаев счет равный 2-2 и пятая игра будет очень интересной поскольку, тот кто победит сегодня, будет в шаге от выхода в следующий раунд. Чтоже ожидаем очень упорной и интересной игры. Прогноз на пятый матч  самой яркой серии Аванград - Салават Юлаев дело не благодарное. Давайте просто смотреть хоккей в прямом эфире сегодня пятая игра на каналах: КХЛ HD, КХЛ и МАТЧ ТВ. 


Начало трансляции матча Авангард - Салават Юлаев в 16.00 московское время.

Список ТВ каналов, где смотреть онлайн видео трансляцию в прямом эфире:

Хоккей, Авангард - Салават Юлаев, Прямая видео трансляция 5-го матча 1/4 финала на Востоке. Кубок Гагарина-2020, результат, счет игры...

Результат матча победа Салават Юлаева. Счет игры Авангард - Салават Юлаев 3:6 (1-1, 1-2, 1-3).



Наше приложение для iOS и Android

Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
Комментарии
Online Табло
Чемпионат Пан-Америки по вольной борьбе, 09.03.2020, Прямая онлайн видео трансляция из Оттавы, смотреть
Чемпионат Пан-Америки по вольной борьбе, 09.03.2020, Прямая онлайн видео трансляция из
LIVE!
Вольная борьба, ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ Чемпионата Пан-Америки-2020 в Оттаве. В/к: 57, 61, 65, 70, 74, 86, 97 и 125кг. Обновляется.
Вольная борьба, ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ Чемпионата Пан-Америки-2020 в Оттаве. В/к: 57, 61, 65,
LIVE РЕЗУЛЬТАТЫ!
Хоккей, Авангард - Салават Юлаев 09.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция 1/8 финала Кубка Гагарина, где смотреть
Хоккей, Авангард - Салават Юлаев 09.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция 1/8 финала Кубка
Результат матча!
Футбол, Зенит - Уфа 09.03.2020, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция чемпионата России, где смотреть
Футбол, Зенит - Уфа 09.03.2020, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция чемпионата России, где
Результат матча!
КАЛЕНДАРЬ И ТЕКУЩЕЕ
Биатлон сегодня, Кубок мира 08.03.2020. Масс-старт в Нове-Место. Расписание и результаты гонок.
Биатлон сегодня, Кубок мира 08.03.2020. Масс-старт в Нове-Место. Расписание и результаты гонок.
Лыжные гонки сегодня 08.03.2020, Кубок мира в норвежском Осло. Расписание и результат масс-старта у мужчин.
Лыжные гонки сегодня 08.03.2020, Кубок мира в норвежском Осло. Расписание и результат масс-старта у мужчин.
UFC 248 fight card: Йоэль Ромеро - Исраэль Адесанья, файткард шоу Adesanya - Romero
UFC 248 fight card: Йоэль Ромеро - Исраэль Адесанья, файткард шоу Adesanya - Romero
ВИДЕО АРХИВ
Курбан Шираев - М. Ахмед-Йезза Видео запись схватки на Чемпионате Европы-2020 в Риме. Первая схватка Шираева на ЧЕ-2020
Курбан Шираев - М. Ахмед-Йезза Видео запись схватки на Чемпионате Европы-2020 в Риме. Первая схватка Шираева на ЧЕ-2020
Абдулрашид Садулаев - Магомедгаджи Нуров Видео запись схватки на Чемпионате Европы-2020 в Риме. Садулаев одержал победу
Абдулрашид Садулаев - Магомедгаджи Нуров Видео запись схватки на Чемпионате Европы-2020 в Риме. Садулаев одержал победу
Отличная подборка ярких бросков уходящего 2019 года от INSTANT ARSVITA.
Отличная подборка ярких бросков уходящего 2019 года от INSTANT ARSVITA.

Благотворительная организация «СИЯНИЕ НАДЕЖДЫ»