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Футбол, Спартак Москва - Краснодар 09.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция чемпионата России, где смотреть

9 марта, на футбольном поле «Открытие Арены» в Москве, пройдет матч 21-го тура Российской Премьер-лиги. Местный Спартак примет Краснодар.

Обе команде успешно выступили после зимнего межсезонья. "Народная команда" одержала выездную победу в "Столичном Дерби" над Динамо с итоговым счетом 2:0. Точными ударами в составе "красно-белых" отличились Бакаев и Зобнин. В свою очередь, Краснодар уверенно переиграл Уфу и вышел на чистое второе место в турнирной таблице.

На данный момент в активе "спартачей" 25 набранных баллов и 10-я строчка в РПЛ. "Быки", так еще называют футболистов Краснодара заработали 38 пунктов, и находятся на 3-м месте. Благодаря вчерашней победе железнодорожников, краснодарцы опустились на одну строчку, имея при этом одинаковое количество зачетных баллов.  

Для обоих коллективов предстоящая игра имеет огромное значение. В случае победы Спартак переместится сразу на 6-е место. Команда Сергея Матвеева закрепится на второй строчке.

Какой клуб лучше подготовился в межсезонье, и сумеют ли подопечные Доменико Тедеско переиграть одного из лидеров чемпионата страны, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Начало трансляции матча Спартак - Краснодар в 16.30 московское время.

Спартак Москва - Краснодар, Прямая видео трансляция матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги 2019/20 годов, результат, счет матча..

Результат матча победа Краснодара. Счет игры Спартак - Краснодар 0:1 (0-0, 0-1).





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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com
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