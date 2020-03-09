Сегодня, 11:59 Футбол, Ростов - ЦСКА 09.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция чемпионата России, где смотреть

9 марта, на стадионе «Ростов Арена» в Ростов-на-Дону, состоится один из центральных матчей 21-го тура Российской Премьер-лиги. Местный Ростов примет московский ЦСКА. 9 марта, на стадионе «Ростов Арена» в Ростов-на-Дону, состоится один из центральных матчей 21-го тура Российской Премьер-лиги. Местный Ростов примет московский ЦСКА.





На данный момент команды набрали по 35 баллов, и сейчас разделяют 4/5 места чемпионата страны. Напомним, в первом круге ростовские футболисты одержали выездную победу 3:1. После зимнего перерыва оба клуба сыграли вничью 1:1. Ростовчане не сумели дожать грозненский Ахмат. Армейцы разошлись миром с екатеринбургским Уралом.





Безусловно, важнейшая игра для команд в контексте борьбы за Лиго чемпионовскую тройку. Чем завершится противостояние харизматичных: Валерия Карпина и Виктора Гончаренко.

Кто лучше подготовил команду к второй половине РПЛ, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: МАТЧ ПРЕМЬЕР.





Начало трансляции матча Ростов - ЦСКА в 14.00 московское время.

Ростов - ЦСКА, Прямая видео трансляция матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги 2019/20 годов, результат, счет матча..

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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com

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