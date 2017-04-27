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Футбол, Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 08.03.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Английской Премьер-лиги, где смотреть

8 марта, на знаменитом "Олд Траффорд" в Манчестере, состоится Центральный матч 29-го тура Английской Премьер Лиги. Местный Манчестер Юнайтед примет Манчестер Сити. "Манчестерское Супер-дерби" ожидает на любителей и поклонников футбола наивысшего уровня.

Предыдущее дерби Манчестера состоялось чуть более месяца назад, в рамках полуфинала Кубка Англии. Тогда, "Красные дьяволы" переиграли горожан 1:0, однако этого им не хватило чтобы выйти в финал. Неделей ранее подопечные Пепа Гвардиолы выиграли 3:1.

Что касается АПЛ, то в 16-м туре на "Этихаде" команда Уле-Гуннар Сульшера минимально обыграла принципиального соперника 1:0. Как видим, несмотря на существенную разницу в турнирной таблице, "Красные Дьяволы" переигрывают оппонентов.

Напомним, на данный момент Сити с 57 набранными баллами находятся на втором месте в Премьер-Лиге. МЮ заработали 42 пункта и занимают 7-е место соответственно.

Как непосредственно сложится очередное противостояние Топ-дерби мирового футбола, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: Setanta Sports (Ukraine), Belarus 5 (Belarus), Setanta Qazaqstan (Kazakhstan), TVPlay Sports (Latvia)...

Начало трансляции матча Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити в 18:30 по-Киеву или 19:30 московское время, Минск.

Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити, 29-й тур Чемпионата Англии 2019/20, Онлайн видео трансляция, результат, счет матча...

Смотрите трансляцию на каналах: КАНАЛ-1 | КАНАЛ-2 | КАНАЛ-3  



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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com
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