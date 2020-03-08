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Хоккей, Спартак Москва - Динамо 08.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция 1/8 финала Кубка Гагарина, где смотреть

8 марта, на льду "ЦСКА-Арены" в Москве, состоится 4-й матч четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ в западной конференции. Местный Спартак примет Динамо. На данный момент, динамовцы лидируют в серии "Московского супер-дерби" 2:1.

Подопечные Владимира Крикунова выиграли стартовые домашние игры. Днем ранее "Народная команда" уже на домашней арене взяла верх в дополнительное время с итоговым счетом 5:4. Победную шайбу на 16-й минуте овертайма забросил Михаил Котляревский. Стоит отметить, команда Олега Знарка уже на 5-й минуте той встречи летела 0:3, однако сумела найти в себе силы и не только отыграться, а и одержать победу. Безусловно, благодаря позавчерашнему успеху хоккеисты Спартака остались в серии.

Как непосредственно сложится 4-я игра серии московских суперклубов, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: «КХЛ HD».

Начало трансляции матча Спартак - Динамо в 17.00 московское время.

Спартак Москва - Динамо Москва, Прямая видео трансляция 4-го матча 1/4 финала на Западе. Кубок Гагарина-2020, результат игры...




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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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