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Лыжи, Мужской Масс-старт 08.03.2020. ОНЛАЙН трансляция Кубка Мира в норвежском Осло, где смотреть марафон

8 марта, в норвежском Осло, где сегодня завершается 18-й этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2019/20 годов, состоится гонка с массовым стартом у мужчин на 50км классическим стилем. В лыжном марафоне примут участие 57 лыжников. В том числе, текущий лидер общего зачета Кубка мира, россиянин Александр Большунов. Главный соперник Александра, - норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо побежит под 6-м стартовым номером. У Саши есть возможность увеличить отрыв в коронной стайерской классике. Напомним, затем на лыжников ожидают спринтерские этапы, которые являются коронными дисциплинами норвежца.  

Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробным составом и стартовыми номерами на марафонский масс-старт 50км сборной России.

Россия

1. Александр Большунов
9. Андрей Ларьков
11. Иван Якимушкин
21. Алексей Червоткин
27. Илья Семиков
29. Емиль Вокуев
43. Александр Бессмертных
54. Андрей Собакарев

Полный стартовый протокол мужского лыжного Марафона смотрите ЗДЕСЬ. К сожалению, видео трансляция забега не запланирована, поэтому вы сможете посмотреть текстовую ОНЛАЙН трансляцию и результаты этой захватывающей дисциплины.

Начало трансляции гонки в 13:30 московское время.

Лыжи, Масс-старт у мужчин, классический стиль 50км, Онлайн трансляция, результаты Кубка мира в норвежском Осло...

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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