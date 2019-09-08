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UFC-248: Прямая онлайн видео трансляция пост файт пресс конференции. Йоэль Ромеро, Исраэль Адесанья, Джоана Эйджейчик

Только что, на "Т-Мобайл Арене" в Лас-Вегасе завершилось бойцовское шоу UFC 248 главным событием вечера был поединок Йоэля Ромеро против действующего Чемпиона среднего веса - Исраэля Адесанья.

Кроме этого поединка мы смотрели в прямой онлайн видео трансляции UFC 248 еще десять ярких боев с участием таких звезд ЮФС как Нилл Мегни, Джоана Эйджейчик, Бенеил Даруиш Марк Мадсен и другие. С результатами поединков знакомьтесь ниже по ссылке:



А мы предлагаем вам посмотреть в прямом эфире пост файт пресс конференцию по завершении шоу, что думают о своем выступлении бойцы. Особенно, конечно интересно, что скажут Ромеро и Адесанья о своем вытуплении. 

Пост файт пресс-конференция, UFC 248, прямая онлайн видео трансляция, смотреть


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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com
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