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Лыжные гонки сегодня 08.03.2020, Кубок мира в норвежском Осло. Расписание и результат масс-старта у мужчин.

8 марта, в норвежском Осло, где вчера стартовал 18-й этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2019/20 годов, состоится мужская гонка с массовым стартом классическим стилем на 50км. Всего 57 лыжников примут участие в классическом лыжном Марафоне. В том числе, лидер общего зачета Кубка мира, россиянин Александр Большунов.
Ниже по-тексту предлагаем Вам ознакомиться с старт-листом этой захватывающей стайерских дисциплины. Следите за обновлениями на странице...

Старт-лист Масс-старта у мужчин на 50км качайте:men-50.0-km-mass-start-classic.pdf [799,75 Kb] (cкачиваний: 212)  

Лыжные гонки. Кубок мира в норвежском Осло. Расписание и результат лыжного марафона на 08.03.2020. (Московское время).

13:30 МАСС-СТАРТ, МУЖЧИНЫ 50 КМ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ - ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ


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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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