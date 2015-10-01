Вчера, 19:34                    

Фигурное катание. Чемпионат мира 2020 среди юниоров. Видео запись прямой онлайн видео трансляции, девушки

 Сегодня в Таллинне завершается Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров. Только что там завершили свое выспупление девушки.
Ниже предлагаем вашему вниманию результаты и видео запись выступления победительниц ЧМ-2020.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ среди ЮНИОРОК ТАЛЛИНН-2020


FPl.
Name
Nation
Points
SP
FS
1
Камила Валиева


RUS
227.30
1
1
2
Дарья Усачева


RUS
207.74
3
2
3
Alysa LIU


USA
204.83
4
3
4
Maiia KHROMYKH


RUS
198.24
5
4
5
Haein LEE


KOR
194.01
2
6

Фигурное катание. Чемпионат мира 2020 среди юниоров. Видео запись прямой онлайн видео трансляции, девушки


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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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