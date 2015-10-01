Фигурное катание. Чемпионат мира 2020 среди юниоров. Видео запись прямой онлайн видео трансляции, девушки
Сегодня в Таллинне завершается Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров. Только что там завершили свое выспупление девушки. Ниже предлагаем вашему вниманию результаты и видео запись выступления победительниц ЧМ-2020.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ среди ЮНИОРОК ТАЛЛИНН-2020
FPl.
Name
Nation
Points
SP
FS
1
Камила Валиева
RUS
227.30
1
1
2
Дарья Усачева
RUS
207.74
3
2
3
Alysa LIU
USA
204.83
4
3
4
Maiia KHROMYKH
RUS
198.24
5
4
5
Haein LEE
KOR
194.01
2
6
Фигурное катание. Чемпионат мира 2020 среди юниоров. Видео запись прямой онлайн видео трансляции, девушки