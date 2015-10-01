Вчера, 19:34 Фигурное катание. Чемпионат мира 2020 среди юниоров. Видео запись прямой онлайн видео трансляции, девушки

РЕЗУЛЬТАТЫ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ среди ЮНИОРОК ТАЛЛИНН-2020

FPl.

Name

Nation

Points

SP

FS

1

Камила Валиева





RUS

227.30

1

1

2

Дарья Усачева





RUS

207.74

3

2

3

Alysa LIU





USA

204.83

4

3

4

Maiia KHROMYKH





RUS

198.24

5

4

5

Haein LEE





KOR

194.01

2

6



Фигурное катание. Чемпионат мира 2020 среди юниоров. Видео запись прямой онлайн видео трансляции, девушки

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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Сегодня в Таллинне завершается Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров. Только что там завершили свое выспупление девушки.Ниже предлагаем вашему вниманию результаты и видео запись выступления победительниц ЧМ-2020.