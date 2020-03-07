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Футбол, Барселона - Реал Сосьедад 07.03.2020, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция чемпионата Испании, где смотреть

7 марта, на легендарном "Камп Ноу" в Барселоне, состоится матч 27-го тура испанской Ла Лиги. Местная Барселона примет Реал Сосьедад.

Накануне, в предыдущем туре чемпионата сине-гранатовые проиграли "Эль Классико" 0:2, и таким образом утратили лидерство в чемпионате стране. Безусловно, болезненное поражение потерпели Лионель Месси и компания. Насколько сумели восстановится подопечные Энрике Сетьен, убедимся уже сегодня в игре против непростого соперника.

Реал Сосьедад находится сейчас на 6-м месте в Примере. В предыдущем туре команда Иманола Альгуасиля минимально переиграла Вальядолид. Победный гол на 60-й минуте забил - Аднан Янузай. В целом, победная серия «Бело-голубых» насчитывает три матча. В хороших кондициях сейчас пребывают футболисты из Сан-Себастьяна.

Как непосредственно сложится это любопытнейшее противостояние, и сумеют ли "блаугранас" реабилитироваться за неудачу в Мадриде, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: МАТЧ! и МАТЧ! Футбол 1.

Начало прямой трансляции матча Барселона - Реал Сосьедад в 19:30 по-Киеву, 20:30 московское время.

Барселона - Реал Сосьедад, 27-й тур испанской Ла Лиги сезона 2019/20, Онлайн видео трансляция, результат, счет матча...

Результат матча победа Барселоны. Счет игры Барселона - Реал Сосьедад 1:0 (0-0, 1-0).



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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com
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Футбол, Барселона - Реал Сосьедад 07.03.2020, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция чемпионата
Результат матча!
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