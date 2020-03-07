Сегодня, 16:46 Биатлон, Эстафета, МУЖЧИНЫ, 07.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в чешском Нове-Место, где смотреть

7 марта, на стадионе "VYSOCINA ARENA" в Нове-Место (Чехия), где в эти дни проходит 7-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов, состоится эстафетная гонка у мужчин 4 по 7,5км. Всего 26 команд поборются за награды этой престижнейшей командной дисциплины. 7 марта, на стадионе "VYSOCINA ARENA" в Нове-Место (Чехия), где в эти дни проходит 7-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов, состоится эстафетная гонка у мужчин 4 по 7,5км. Всего 26 команд поборются за награды этой престижнейшей командной дисциплины.





Под первым номером стартует сборная Норвегии. Финишером у норвежцев будет Йоханнес Тингнес Бё. Французы выйдут на лыжню под вторым номером. Лидер "трехцветных" не примет участие в гонке. Безусловно, Мартен Фуркад готовится к завтрашнему масс-старту, где ему предстоит защищать очки в борьбе за Большой хрустальный глобус. Третий номер у немецких биатлонистов. Четвертый у россиян без своего лидера Александра Логинова.





Как непосредственно сложится и чем завершится классическая эстафета среди мужских команд на чешском Кубке Мира 2019/20, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: Матч!, Евроспорт 1, 1-Й Национальный.





Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на мужскую эстафету сборных: Украины, России и Беларуси.

Украина

10-1. Артем Прима

10-2. Сергей Семенов

10-3. Руслан Ткаленко

10-4. Дмитрий Пидручный

Россия

4-1. Матвей Елисеев

4-2. Евгений Гараничев

4-3. Эдуард Латыпов

4-4. Саид Каримулла Халили

Беларусь

7-1. Антон Смольский

7-2. Сергей Бочарников

7-3. Никита Лабастов

7-4. Роман Ялиотнов







Начало прямой трансляции гонки в 18.00 по-Киеву, 19.00 московское время, Минск.

Биатлон, мужская Эстафета на Кубке мира в Нове-Место, Прямая видео трансляция, результаты гонки...

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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