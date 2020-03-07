Футбол, Динамо Москва - Тамбов 07.03.2020, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция матча чемпионата России, где смотреть

В субботу, 7 марта, на стадионе "ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина" в Москве состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона 2019/20 годов в котором местное Динамо примет футбольный клуб "Тамбов".

Что касается гостей, то Тамбов сегодня вообще находится в 2-х очках от той самой группы вылета и сегодня они тоже будут настроены на игру. После возобновления Премьер Лиги, Тамбов сыграл скучную, нулевую ничью с казанским Рубином. То же, я думаю, будут пытаться сделать тамбовцы и в Москве. Правда, сделать это будет на поле голодных до побед динамовцев, будет крайне сложно...





Как непосредственно сложится этот важнейший матч для обоих коллективов матч, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: МАТЧ ПРЕМЬЕР.





Начало прямой трансляции матча Динамо Москва - Тамбов в 15:30 московское время.

Усиленное в межсезонье московское Динамо после возобновления Чемпионата России сыграло в матче-дерби против московского Спартака и не добилось в нем успеха проиграв красно-белым со счетом 0-2. В том мачте команда Кирилла Новикова выглядела откровенно растерянной в атаке, что наводит на мысль о том, что боеспособный коллектив, не смотря на внушительный состав, еще не готов. Однако сегодня, на своем поле москвичам надо показывать разницу в классе, поскольку Тамбов и есть один из тех клубов, которых Динамо Москва должен легко обыгрывать на классе, чтобы избежать попадания в зону вылета.