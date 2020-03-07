Сегодня, 13:59 Биатлон, Женская Эстафета 07.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в чешском Нове-Место, где смотреть

7 марта, на биатлонном стадионе "Высочина Арена" в чешском Нове-Место, где сейчас продолжается 7-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов, состоится эстафетная гонка у женщин 4 по 6км. Всего 23 команды примут участие в этой престижнейшей командной дисциплине. 7 марта, на биатлонном стадионе "Высочина Арена" в чешском Нове-Место, где сейчас продолжается 7-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов, состоится эстафетная гонка у женщин 4 по 6км. Всего 23 команды примут участие в этой престижнейшей командной дисциплине.





Под первым стартовым номером на лыжню выйдет сборная Норвегии. В составе новоиспеченных чемпионок мира мы не увидим одной из лидерш команды, 3-кратную чемпионку в Антхольце - Марте Олсбю Ройселанд. Финишером будет третья в общем зачете КМ - Тирил Экхофф. Вместе с тем, скандинавки остаются главными претендентками на победу в предстоящей гонке. Второй номер на майках у сборной Швейцарии с сестрами Гаспарин. Третий у шведской сборной.





Как непосредственно сложится и чем завершится классическая эстафета среди женских команд на 7-м этапе Кубка Мира 2019/20, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: Матч!, Евроспорт 1, 1-Й Национальный.





Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на женскую эстафету сборных: Украины, России и Беларуси.

Украина

6-1. Анастасия Меркушина

6-2. Юлия Джима

6-3. Валя Семеренко

6-4. Елена Пидгрушная

Россия

7-1. Екатерина Юрлова-Перхт

7-2. Ирина Старых

7-3. Лариса Куклина

7-4. Кристина Резцова

Беларусь

13-1. Анна Сола

13-2. Елена Кручинкина

13-3. Ирина Кручинкина

13-4. Ирина Кривко





Полный старт-лист WOMEN 4X6 KM RELAY в Нове-Место смотрите ЗДЕСЬ.





Начало прямой трансляции гонки в 15.00 по-Киеву, 16.00 московское время, Минск.

Биатлон, Эстафета у женщин на Кубке мира в Нове-Место, Прямая видео трансляция, результаты гонки...

1. Норвегия (0+8) 1:09:14,8

2. Франция (1+10) +28,7

3. Германия (1+14) +57,0

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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4. Украина (1+12) +58,55. Россия (1+12) +1:11,76. Италия (0+11) +2:01,3