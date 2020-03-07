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Биатлон, Женская Эстафета 07.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в чешском Нове-Место, где смотреть

7 марта, на биатлонном стадионе "Высочина Арена" в чешском Нове-Место, где сейчас продолжается 7-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов, состоится эстафетная гонка у женщин 4 по 6км. Всего 23 команды примут участие в этой престижнейшей командной дисциплине.

Под первым стартовым номером на лыжню выйдет сборная Норвегии. В составе новоиспеченных чемпионок мира мы не увидим одной из лидерш команды, 3-кратную чемпионку в Антхольце - Марте Олсбю Ройселанд. Финишером будет третья в общем зачете КМ - Тирил Экхофф. Вместе с тем, скандинавки остаются главными претендентками на победу в предстоящей гонке. Второй номер на майках у сборной Швейцарии с сестрами Гаспарин. Третий у шведской сборной.

Как непосредственно сложится и чем завершится классическая эстафета среди женских команд на 7-м этапе Кубка Мира 2019/20, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: Матч!, Евроспорт 1, 1-Й Национальный.

Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на женскую эстафету сборных: Украины, России и Беларуси.

Украина

6-1. Анастасия Меркушина
6-2. Юлия Джима
6-3. Валя Семеренко
6-4. Елена Пидгрушная

Россия

7-1. Екатерина Юрлова-Перхт
7-2. Ирина Старых
7-3. Лариса Куклина
7-4. Кристина Резцова

Беларусь

13-1. Анна Сола
13-2. Елена Кручинкина
13-3. Ирина Кручинкина
13-4. Ирина Кривко

Полный старт-лист WOMEN 4X6 KM RELAY в Нове-Место смотрите ЗДЕСЬ.

Начало прямой трансляции гонки в 15.00 по-Киеву, 16.00 московское время, Минск.

Биатлон, Эстафета у женщин на Кубке мира в Нове-Место, Прямая видео трансляция, результаты гонки...

1. Норвегия (0+8)  1:09:14,8

2. Франция (1+10)  +28,7

3. Германия (1+14)  +57,0

4. Украина (1+12)  +58,5
5. Россия (1+12)  +1:11,7
6. Италия (0+11)  +2:01,3

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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