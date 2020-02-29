Сегодня, 10:56 Биатлон, Кубок IBU, Масс-старт у мужчин 06.03.2020, Онлайн видео трансляция из минских Раубичей, где смотреть

6 марта, в минских Раубичах (Беларусь), где сейчас завершается кубок IBU 2019/20 годов, состоится гонка с массовым стартом у мужчин на 15км. 60 сильнейших стреляющих лыжников примут участие в заключительной дисциплине кубка IBU. 6 марта, в минских Раубичах (Беларусь), где сейчас завершается кубок IBU 2019/20 годов, состоится гонка с массовым стартом у мужчин на 15км. 60 сильнейших стреляющих лыжников примут участие в заключительной дисциплине кубка IBU.





Напомним, лидером в общем зачете сейчас является немец Лукас Фратцшер. Фратцшер опережает ближайшего преследователя, норвежца Эндре Стрёмсхейма на 13-ть баллов. Между вышеперечисленными биатлонистами и развернется борьба за престижный Кубок.





Как непосредственно сложится и чем завершится эта увлекательнейшая и динамичная дисциплина, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: Матч!, Беларусь 5.

Украина

22. Богдан Цымбал

28. Тарас Лесюк

29. Артем Тищенко

31. Руслан Бригадир

39. Андрей Доценко

62. Виталий Труш

Россия

3. Кирилл Стрельцов

6. Василий Томшин

21. Дмитрий Иванов

27. Антон Бабиков

Беларусь

12. Виктор Кривко

16. Максим Воробей

51. Егор Казаринов









Начало прямой трансляции гонки в 12.30 по-Киеву, 13.30 московское время, Минск.

Биатлон, Масс-старт-60 у мужчин на кубке IBU в Беларуси, ОНЛАЙН видео трансляция, результаты гонки...

1. Сиверт Гутторм Баккен НОРВЕГИЯ (0+0+0+1) 38:26,8

2. Ларс-Хельге Биркланд НОРВЕГИЯ (0+1+1+0) +20,5

3. Василий Томшин РОССИЯ (0+0+1+1) +34,1

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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...14. Артем Тищенко УКРАИНА (1+0+0+0) +1:52,320. Тарас Лесюк УКРАИНА (1+0+1+2) +2:29,022. Виталий Труш УКРАИНА (0+1+0+2) +2:38,523. Богдан Цымбал УКРАИНА (0+0+1+1) +2:43,237. Андрей Доценко УКРАИНА (1+0+3+0) +4:16,638. Руслан Бригадир УКРАИНА (1+1+1+3) +4:37,3