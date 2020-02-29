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Биатлон, Кубок IBU, женский Масс-старт 06.03.2020, Прямая Онлайн видео трансляция из минских Раубичей, где смотреть

6 марта, на лыжной трассе Олимпийского стадиона в минских Раубичах, где сегодня подходит к завершению кубок IBU 2019/20 годов, состоится гонка с массовым стартом у женщин на 12,5км. 60 сильнейших стреляющих лыжниц IBU примут участие в этой контактной и увлекательнейшей дисциплине.

Напомним, лидершей в общем зачете является шведка Элизабет Хогберг, которая опережает россиянку Екатерину Глазырину на 28 баллов.

Как непосредственно сложится и чем завершится эта увлекательнейшая и динамичная дисциплина, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: Матч!, Беларусь 5.

Украина

10.  Юлия Журавок
23.  Надежда Белкина
32.  Анна Кривонос
39.  Ольга Абрамова
49.  Валерия Дмитренко

Россия

2. Екатерина Глазырина
3. Анастасия Поршнева
8. Виктория Сливко
12. Полина Шевнина
15. Валерия Васнецова

Беларусь

25. Адэлина Сабитова

Полный старт-лист Масс-старт-60 в Раубичах смотрите ЗДЕСЬ.

Начало прямой трансляции гонки в 10.00 по-Киеву, 11.00 московское время, Минск.

Биатлон, Масс-старт-60 у женщин на кубке IBU в Беларуси, ОНЛАЙН видео трансляция, результаты гонки...

1.  Штефани Шерер ГЕРМАНИЯ (0+0+0+0)  32:29,7

2.  Виктория Сливко РОССИЯ (0+0+1+0)  +26,3

3.  Каролин Коломбо ФРАНЦИЯ (0+0+1+1)  +37,9

...
13.  Анна Кривонос УКРАИНА (0+0+0+0)  +1:19,1
19.  Ольга Абрамова УКРАИНА (1+0+0+0)  +2:14,0
25.  Надежда Белкина УКРАИНА (1+2+1+0)  +2:51,1
38.  Валерия Дмитренко УКРАИНА (1+0+0+0)  +4:30,9

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ:women-12-km-mass-start-60.pdf [466,46 Kb] (cкачиваний: 5)  



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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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