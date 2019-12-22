Сегодня, 09:26 Биатлон сегодня, Масс-старт, Кубок IBU 06.03.2020. Расписание и результаты гонок в Раубичах.

6 марта, в минских Раубичах, подходит к завершению заключительный этап Кубка IBU по биатлону 2019/2020 годов, а с ним и весь сезон. В заключение на биатлонистов ожидают гонки с массовым стартом. Сначала на дистанцию 12,5км выйдут женщины. Затем, ключевой отрезок 15км побегут мужчины. Примечательно в гонках примут участие по 60 биатлонистов, вместо уже традиционно 30 сильнейших. 6 марта, в минских Раубичах, подходит к завершению заключительный этап Кубка IBU по биатлону 2019/2020 годов, а с ним и весь сезон. В заключение на биатлонистов ожидают гонки с массовым стартом. Сначала на дистанцию 12,5км выйдут женщины. Затем, ключевой отрезок 15км побегут мужчины. Примечательно в гонках примут участие по 60 биатлонистов, вместо уже традиционно 30 сильнейших.

Стартовые протоколы, кто за кем выйдет на лыжню сегодня, смотрите ниже по-тексту.













Wrestlingua.com Мы подготовили для Вас расписание, программу белорусского этапа Кубка IBU 2019/20 годов, пользуйтесь ней, чтобы не пропустить ничего интересного.

Биатлон - Кубок IBU, расписание гонок на 6 марта. Раубичи-2020: Время Киевское (Москва, Минск + 1час).

10:00 Масс-старт, Женщины 12,5 км - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ





12:30 Масс-старт, Мужчины 15 км - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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