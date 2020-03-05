Сегодня, 17:35                    

Биатлон, женский спринт 05.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в чешском Нове-Место, где смотреть

5 марта, в чешском Нове-Место стартует 7-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов. Открывать чешский этап будет спринтерская гонка у женщин на 7.5км. Всего 99 биатлонисток примут  участие в этой увлекательной и динамичной дисциплине.

Лидерша мирового рейтинга, итальянка Доротея Вирер выйдет на дистанцию под 19-м стартовым номером. Отметим, Вирер также является лучшей в спринтерских дисциплинах сезона. Ближайшая преследовательница Доротеи, норвежка Тирил Экхофф побежит 16-й.  

Как сложится и чем завершится спринт чешского этапа Кубка Мира 2019/20, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: Матч!, Евроспорт, Беларусь 5, 1-Й Национальный.

Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на женский спринт 7,5км сборных: Украины, России и Беларуси.

Украина

17.  Елена Пидгрушная
35.  Юлия Джима
52.  Вита Семеренко
61.  Валя Семеренко
99.  Анастасия Меркушина

Россия

1. Лариса Куклина
45. Екатерина Юрлова-Перхт
49. Ирина Старых
68. Кристина Резцова
86. Ульяна Кайшева

Беларусь

22. Елена Кручинкина
47. Ирина Кривко
65. Анна Сола
94. Ирина Кручинкина

Полный старт-лист WOMEN 7.5 KM SPRINT в Нове-Место смотрите ЗДЕСЬ.

Начало прямой трансляции гонки в 18.35 по-Киеву, 19.35 московское время, Минск.

Биатлон, спринтерская гонка у женщин на Кубке мира в Чехии, Прямая видео трансляция, результаты гонки...

Скоро...

Наше приложение для iOS и Android

Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
Комментарии
Online Табло
Биатлон, женский спринт 05.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в чешском Нове-Место, где смотреть
Биатлон, женский спринт 05.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в чешском
LIVE!
Биатлон, Кубок IBU, женский Спринт 05.03.2020, Прямая Онлайн видео трансляция из минских Раубичей, где смотреть
Биатлон, Кубок IBU, женский Спринт 05.03.2020, Прямая Онлайн видео трансляция из минских
Результат гонки!
Хоккей, Динамо - Спартак Москва 04.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция 1/8 финала Кубка Гагарина, где смотреть
Хоккей, Динамо - Спартак Москва 04.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция 1/8 финала Кубка
Результат матча!
Лыжи, Спринт 04.03.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в норвежском Драммене, где смотреть
Лыжи, Спринт 04.03.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в норвежском Драммене, где
Результаты гонки!
КАЛЕНДАРЬ И ТЕКУЩЕЕ
Вольная, греко-римская и женская борьба, РАСПИСАНИЕ, Чемпионата Пан-Америки, Оттава-2020
Вольная, греко-римская и женская борьба, РАСПИСАНИЕ, Чемпионата Пан-Америки, Оттава-2020
Биатлон сегодня, Кубок IBU 05.03.2020. Расписание и результаты спринтов в Раубичах.
Биатлон сегодня, Кубок IBU 05.03.2020. Расписание и результаты спринтов в Раубичах.
Лыжные гонки сегодня 04.03.2020, Кубок мира в норвежском Драммене. Расписание и результаты спринтерских гонок.
Лыжные гонки сегодня 04.03.2020, Кубок мира в норвежском Драммене. Расписание и результаты спринтерских гонок.
ВИДЕО АРХИВ
Курбан Шираев - М. Ахмед-Йезза Видео запись схватки на Чемпионате Европы-2020 в Риме. Первая схватка Шираева на ЧЕ-2020
Курбан Шираев - М. Ахмед-Йезза Видео запись схватки на Чемпионате Европы-2020 в Риме. Первая схватка Шираева на ЧЕ-2020
Абдулрашид Садулаев - Магомедгаджи Нуров Видео запись схватки на Чемпионате Европы-2020 в Риме. Садулаев одержал победу
Абдулрашид Садулаев - Магомедгаджи Нуров Видео запись схватки на Чемпионате Европы-2020 в Риме. Садулаев одержал победу
Отличная подборка ярких бросков уходящего 2019 года от INSTANT ARSVITA.
Отличная подборка ярких бросков уходящего 2019 года от INSTANT ARSVITA.

Благотворительная организация «СИЯНИЕ НАДЕЖДЫ»