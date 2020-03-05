Сегодня, 17:35 Биатлон, женский спринт 05.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в чешском Нове-Место, где смотреть

5 марта, в чешском Нове-Место стартует 7-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов. Открывать чешский этап будет спринтерская гонка у женщин на 7.5км. Всего 99 биатлонисток примут участие в этой увлекательной и динамичной дисциплине. 5 марта, в чешском Нове-Место стартует 7-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов. Открывать чешский этап будет спринтерская гонка у женщин на 7.5км. Всегопримут участие в этой увлекательной и динамичной дисциплине.





Лидерша мирового рейтинга, итальянка Доротея Вирер выйдет на дистанцию под 19-м стартовым номером. Отметим, Вирер также является лучшей в спринтерских дисциплинах сезона. Ближайшая преследовательница Доротеи, норвежка Тирил Экхофф побежит 16-й.





Как сложится и чем завершится спринт чешского этапа Кубка Мира 2019/20, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: Матч!, Евроспорт, Беларусь 5, 1-Й Национальный.





Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на женский спринт 7,5км сборных: Украины, России и Беларуси.

Украина

17. Елена Пидгрушная

35. Юлия Джима

52. Вита Семеренко

61. Валя Семеренко

99. Анастасия Меркушина

Россия

1. Лариса Куклина

45. Екатерина Юрлова-Перхт

49. Ирина Старых

68. Кристина Резцова

86. Ульяна Кайшева

Беларусь

22. Елена Кручинкина

47. Ирина Кривко

65. Анна Сола

94. Ирина Кручинкина









Начало прямой трансляции гонки в 18.35 по-Киеву, 19.35 московское время, Минск.

Биатлон, спринтерская гонка у женщин на Кубке мира в Чехии, Прямая видео трансляция, результаты гонки...

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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