Биатлон, женский спринт 05.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в чешском Нове-Место, где смотреть
5 марта, в чешском Нове-Место стартует 7-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов. Открывать чешский этап будет спринтерская гонка у женщин на 7.5км. Всего 99 биатлонисток примут участие в этой увлекательной и динамичной дисциплине.
Лидерша мирового рейтинга, итальянка Доротея Вирер выйдет на дистанцию под 19-м стартовым номером. Отметим, Вирер также является лучшей в спринтерских дисциплинах сезона. Ближайшая преследовательница Доротеи, норвежка Тирил Экхофф побежит 16-й.
Как сложится и чем завершится спринт чешского этапа Кубка Мира 2019/20, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: Матч!, Евроспорт, Беларусь 5, 1-Й Национальный.
Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на женский спринт 7,5км сборных: Украины, России и Беларуси.
Украина
17. Елена Пидгрушная
35. Юлия Джима
52. Вита Семеренко
61. Валя Семеренко
99. Анастасия Меркушина
Россия
1. Лариса Куклина
45. Екатерина Юрлова-Перхт
49. Ирина Старых
68. Кристина Резцова
86. Ульяна Кайшева
Беларусь
22. Елена Кручинкина
47. Ирина Кривко
65. Анна Сола
94. Ирина Кручинкина
Полный старт-лист WOMEN 7.5 KM SPRINT в Нове-Место смотрите ЗДЕСЬ.
Начало прямой трансляции гонки в 18.35 по-Киеву, 19.35 московское время, Минск.
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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!