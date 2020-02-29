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Биатлон, Кубок IBU, женский Спринт 05.03.2020, Прямая Онлайн видео трансляция из минских Раубичей, где смотреть

5 марта, на лыжне Олимпийского стадиона в минских Раубичах, где сейчас продолжается заключительный этап кубка IBU 2019/20 годов, состоится спринтерская гонка у женщин на 7,5км. Всего 63 биатлонистки примут участие в завершающем спринте сезона Кубка IBU. Напомним, лидершей в общем зачете является шведка Элизабет Хогберг, которая опережает россиянку Екатерину Глазырину на 38 баллов.

Как непосредственно сложится и чем завершится эта увлекательнейшая и динамичная дисциплина, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: Матч!, Беларусь 5.

Украина

28. Надежда Белкина
45. Ольга Абрамова
51. Анна Кривонос
58. Валерия Дмитренко
60. Юлия Журавок

Россия

10. Екатерина Глазырина
22. Виктория Сливко
24. Полина Шевнина
41. Валерия Васнецова
47. Анастасия Поршнева

Беларусь

32. Адэлина Сабитова

Полный старт-лист WOMEN 7.5 KM SPRINT в Раубичах смотрите ЗДЕСЬ.

Начало прямой трансляции гонки в 10.00 по-Киеву, 11.00 московское время, Минск.

Биатлон, повторный спринт у женщин на кубке IBU в Беларуси, ОНЛАЙН видео трансляция, результаты гонки...

1.  Ингела Андерссон (0+0)  20:40,9

2.  Каролин Коломбо (0+0)  +4,5

3.  Екатерина Глазырина (0+0)  +4,7

...
14.  Надежда Белкина (1+0)  +1:17,1
23.  Анна Кривонос (1+0)  +1:54,0
36.  Ольга Абрамова (0+1)  +2:22,0
46.  Валерия Дмитренко (0+2)  +3:27,0

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ:final-results.pdf [468,05 Kb] (cкачиваний: 10)  

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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