Биатлон сегодня, Кубок IBU 05.03.2020. Расписание и результаты спринтов в Раубичах.

5 марта, в белорусских Раубичах, где в эти дни проходит заключительный этап Кубка IBU по биатлону 2019/2020 годов, состоятся повторные спринтерские гонки у мужчин и женщин. Как и вчера, утром выступят биатлонистки, которые побегут дистанцию 7,5км. Затем, на спринтерский отрезок 10км выйдут биатлонисты. Стартовые протоколы, кто за кем выйдет на лыжню сегодня, смотрите ниже по-тексту.
Старт-лист спринта у женщин качайте:
Старт-лист спринта у мужчин качайте:
Wrestlingua.com Мы подготовили для Вас расписание, программу белорусского этапа Кубка IBU 2019/20 годов, пользуйтесь ней, чтобы не пропустить ничего интересного.
Биатлон - Кубок IBU, расписание гонок на 5 марта. Раубичи-2020: Время Киевское (Москва, Минск + 1час).
10:00 Спринтерская гонка, Женщины 7,5 км - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ
13:00 Спринтерская гонка, Мужчины 10 км - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!