Сегодня, 21:39 Биатлон сегодня, Кубок IBU 05.03.2020. Расписание и результаты спринтов в Раубичах.

5 марта, в белорусских Раубичах, где в эти дни проходит заключительный этап Кубка IBU по биатлону 2019/2020 годов, состоятся повторные спринтерские гонки у мужчин и женщин. Как и вчера, утром выступят биатлонистки, которые побегут дистанцию 7,5км. Затем, на спринтерский отрезок 10км выйдут биатлонисты. Стартовые протоколы, кто за кем выйдет на лыжню сегодня, смотрите ниже по-тексту. 5 марта, в белорусских Раубичах, где в эти дни проходит заключительный этап Кубка IBU по биатлону 2019/2020 годов, состоятся повторные спринтерские гонки у мужчин и женщин. Как и вчера, утром выступят биатлонистки, которые побегут дистанцию 7,5км. Затем, на спринтерский отрезок 10км выйдут биатлонисты. Стартовые протоколы, кто за кем выйдет на лыжню сегодня, смотрите ниже по-тексту.





women-7.5-km-sprint.pdf [468,07 Kb] (cкачиваний: 3) Старт-лист спринта у женщин качайте:





men-10-km-sprint.pdf [469,11 Kb] (cкачиваний: 0) Старт-лист спринта у мужчин качайте:





Wrestlingua.com Мы подготовили для Вас расписание, программу белорусского этапа Кубка IBU 2019/20 годов, пользуйтесь ней, чтобы не пропустить ничего интересного.

Биатлон - Кубок IBU, расписание гонок на 5 марта. Раубичи-2020: Время Киевское (Москва, Минск + 1час).

10:00 Спринтерская гонка, Женщины 7,5 км - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ





13:00 Спринтерская гонка, Мужчины 10 км - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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