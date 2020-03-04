Сегодня, 14:57 Лыжи, Спринт 04.03.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в норвежском Драммене, где смотреть

4 марта, в Драммен/Коннеруд (Норвегия), в рамках 17-го этапа кубка мира по лыжным гонкам 2019/20 годов, состоятся спринтерские забеги свободным стилем. В том числе, на лыжне мы увидим ведущих лыжников России. 4 марта, в Драммен/Коннеруд (Норвегия), в рамках 17-го этапа кубка мира по лыжным гонкам 2019/20 годов, состоятся спринтерские забеги свободным стилем. В том числе, на лыжне мы увидим ведущих лыжников России.

В первую очередь, лидера общего зачета Кубка мира Александра Большунова. Саша попытается набрать как можно больше баллов в борьбе с лучшим спринтером мира из Норвегии - Йоханнесом Хёсфлотом Клебо. Также отметим возвращение на этапы кубка мира Сергея Устюгова. У женщин за пьедестал поборется Наталья Непряева. Наталя удерживает 3-ю позицию в общем зачете.

В женской части примут участие 55 лыжниц. У мужчин на трассу выйдут 59 спортсменов.





Ниже предлагаем вам ознакомиться с подробным составом сборной РФ, который поборется в квалификации сегодняшнего спринта коньковым ходом:





Женщины: 17. Наталья Непряева, 25. Евгения Шаповалова, 43. Ольга Кучерук, 51. Екатерина Смирнова.





Мужчины: 1. Сергей Устюгов, 3. Глеб Ретивых, 10. Александр Большунов, 29. Андрей Краснов, 32. Александр Терентьев, 35. Андрей Собакарев, 39. Артем Мальцев.





Евроспорт-1. Полный стартовый протокол спринтерского забега смотрите ЗДЕСЬ. Прямую трансляцию 1/4, 1/2 и финальных забегов смотрите на ТВ канале:





Начало видео трансляции финалов в 17:30 московское время.

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РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАЛА У ЖЕНЩИН

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ: women-sprint-free.pdf [784,38 Kb] (cкачиваний: 23)



РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАЛА У МУЖЧИН

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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