Лыжные гонки сегодня 04.03.2020, Кубок мира в норвежском Драммене. Расписание и результаты спринтерских гонок.
4 марта, в норвежском Драммене, стартует 17-й этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2019/20 годов. В рамках норвежского этапа в Драммен/Коннеруде пройдет всего одна спринтерская гонка свободным стилем. Сначала, на лыжников и лыжниц ожидают квалификационные забеги, по-итогам которых определятся четвертьфиналисты, затем полуфиналисты и финалисты соответственно.
Ниже по-тексту предлагаем Вам ознакомиться с старт-листами спринтерских дистанций коньковым ходом. Следите за обновлениями на странице...Квалификация у женщин стартует в 15.00 по-Москве. У мужчин в 15.30. Начало финальных забегов в 17.30 московское время.
Старт-лист спринта свободным стилем у женщин качайте:
Старт-лист спринта свободным стилем у мужчин качайте:
РЕЗУЛЬТАТЫ КВАЛИФИКАЦИИ У ЖЕНЩИН:
РЕЗУЛЬТАТЫ КВАЛИФИКАЦИИ У МУЖЧИН:
Лыжные гонки. 17-й этап. Кубок мира 2019/20 в норвежском Драммен/Коннеруде. Расписание и результаты спринтерских гонок 04.03.2020 (Московское время).
17:30 СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ (ФИНАЛЬНЫЙ БЛОК) - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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