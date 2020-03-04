Сегодня, 09:51 Лыжные гонки сегодня 04.03.2020, Кубок мира в норвежском Драммене. Расписание и результаты спринтерских гонок.

4 марта, в норвежском Драммене, стартует 17-й этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2019/20 годов. В рамках норвежского этапа в Драммен/Коннеруде пройдет всего одна спринтерская гонка свободным стилем. Сначала, на лыжников и лыжниц ожидают квалификационные забеги, по-итогам которых определятся четвертьфиналисты, затем полуфиналисты и финалисты соответственно. 4 марта, в норвежском Драммене, стартует 17-й этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2019/20 годов. В рамках норвежского этапа в Драммен/Коннеруде пройдет всего одна спринтерская гонка свободным стилем. Сначала, на лыжников и лыжниц ожидают квалификационные забеги, по-итогам которых определятся четвертьфиналисты, затем полуфиналисты и финалисты соответственно.





Ниже по-тексту предлагаем Вам ознакомиться с старт-листами спринтерских дистанций коньковым ходом. Следите за обновлениями на странице...Квалификация у женщин стартует в 15.00 по-Москве. У мужчин в 15.30. Начало финальных забегов в 17.30 московское время.





start-list-women-sprint-free-qualification.pdf [810,99 Kb] (cкачиваний: 100) Старт-лист спринта свободным стилем у женщин качайте:





start-list-men-sprint-free-qualification.pdf [814,36 Kb] (cкачиваний: 116) Старт-лист спринта свободным стилем у мужчин качайте:





results-women-sprint-free-qualification.pdf [793,42 Kb] (cкачиваний: 78) РЕЗУЛЬТАТЫ КВАЛИФИКАЦИИ У ЖЕНЩИН:





results-men-sprint-free-qualification.pdf [795,09 Kb] (cкачиваний: 174) РЕЗУЛЬТАТЫ КВАЛИФИКАЦИИ У МУЖЧИН:

Лыжные гонки. 17-й этап. Кубок мира 2019/20 в норвежском Драммен/Коннеруде. Расписание и результаты спринтерских гонок 04.03.2020 (Московское время).

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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