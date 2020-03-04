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Лыжные гонки сегодня 04.03.2020, Кубок мира в норвежском Драммене. Расписание и результаты спринтерских гонок.

4 марта, в норвежском Драммене, стартует 17-й этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2019/20 годов. В рамках норвежского этапа в Драммен/Коннеруде пройдет всего одна спринтерская гонка свободным стилем. Сначала, на лыжников и лыжниц ожидают квалификационные забеги, по-итогам которых определятся четвертьфиналисты, затем полуфиналисты и финалисты соответственно.

Ниже по-тексту предлагаем Вам ознакомиться с старт-листами спринтерских дистанций коньковым ходом. Следите за обновлениями на странице...Квалификация у женщин стартует в 15.00 по-Москве. У мужчин в 15.30. Начало финальных забегов в 17.30 московское время.

Старт-лист спринта свободным стилем у женщин качайте:start-list-women-sprint-free-qualification.pdf [810,99 Kb] (cкачиваний: 100)  

Старт-лист спринта свободным стилем у мужчин качайте:start-list-men-sprint-free-qualification.pdf [814,36 Kb] (cкачиваний: 116)

РЕЗУЛЬТАТЫ КВАЛИФИКАЦИИ У ЖЕНЩИН:results-women-sprint-free-qualification.pdf [793,42 Kb] (cкачиваний: 78)  

РЕЗУЛЬТАТЫ КВАЛИФИКАЦИИ У МУЖЧИН:results-men-sprint-free-qualification.pdf [795,09 Kb] (cкачиваний: 174)  

Лыжные гонки. 17-й этап. Кубок мира 2019/20 в норвежском Драммен/Коннеруде. Расписание и результаты спринтерских гонок 04.03.2020 (Московское время).

17:30 СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ (ФИНАЛЬНЫЙ БЛОК) - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ


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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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