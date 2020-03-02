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Хоккей, ЦСКА - Торпедо 02.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция 1/8 финала Кубка Гагарина, где смотреть

2 марта, на ледовой площадке "ЦСКА-Арена" в Москве, состоится 1-я игра четвертьфинальной серии плей-офф в западной конференции КХЛ. Местный ЦСКА примет нижегородское Торпедо. Напомним, армейцы выиграли регулярный чемпионат в целом и западную конференцию в частности. Нижегородцы заняли 8-е место на западе.

Безусловно, подопечные Игоря Никитина являются фаворитами, как предстоящей игры, так и противостояния. Из 4-х встреч в регулярки Кирилл Капризов и компания выиграли три, уступив лишь первую в дополнительное время.

Что касается нижегородцев, то команда Дэвида Немировски в последний момент сумела пробиться в плей-офф, и таким образом подтвердить прошлогодний результат. Сумеют ли гости из Нижегородской области навязать борьбу действующему чемпиону Кубка Гагарина, и одному из главных претендентов в текущем году, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: «КХЛ HD».

Начало трансляции матча ЦСКА - Торпедо в 19.30 московское время.

ЦСКА - Торпедо, Прямая видео трансляция 1-го матча 1/4 финала на Западе. Кубок Гагарина-2020, результат игры...




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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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