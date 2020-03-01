Сегодня, 09:37 Хоккей сегодня 01.03.2020. КХЛ, плей-офф 1/8 финала Кубка Гагарина. Расписание и результаты матчей.

1 марта, в рамках 1/8 финала плей-офф "Кубка Гагарина-2020", состоятся 1-е матчи 1/4 финала в восточной и западной конференциях. 1 марта, в рамках 1/8 финала плей-офф "Кубка Гагарина-2020", состоятся 1-е матчи 1/4 финала в восточной и западной конференциях.





На западе, действующий обладатель Кубка Гагарина, московский ЦСКА начнет серию против нижегородского Торпедо. Напомним, армейцы выиграли регулярный чемпионат. Также, нас ожидает "московское Супер-дерби". Динамо примет Спартак.





На востоке, екатеринбургский Автомобилист примет Сибирь. Казанский "Ак Барс" встретится с Нефтехимиком.





Wrestlingua.com - подготовил для Вас расписание игр КХЛ - плей-офф 1/4 финала восточной и западной конференциях на 1 марта. Пользуйтесь программой, чтобы не пропустить ничего интересного. Результаты матчей, здесь же по завершению игрового дня. Следите за обновлениями на странице....

КХЛ-плей-офф, расписание матчей 1/8 финала на 1 марта. (Московское время).

17:00 Автомобилист – Сибирь









19:30 Динамо М – Спартак





19:30 Ак Барс – Нефтехимик

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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