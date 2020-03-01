Хоккей сегодня 01.03.2020. КХЛ, плей-офф 1/8 финала Кубка Гагарина. Расписание и результаты матчей.
1 марта, в рамках 1/8 финала плей-офф "Кубка Гагарина-2020", состоятся 1-е матчи 1/4 финала в восточной и западной конференциях.
На западе, действующий обладатель Кубка Гагарина, московский ЦСКА начнет серию против нижегородского Торпедо. Напомним, армейцы выиграли регулярный чемпионат. Также, нас ожидает "московское Супер-дерби". Динамо примет Спартак.
На востоке, екатеринбургский Автомобилист примет Сибирь. Казанский "Ак Барс" встретится с Нефтехимиком.
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КХЛ-плей-офф, расписание матчей 1/8 финала на 1 марта. (Московское время).
17:00 Автомобилист – Сибирь
19:30 ЦСКА – Торпедо - ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТ
19:30 Динамо М – Спартак
19:30 Ак Барс – Нефтехимик
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!