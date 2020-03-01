Сегодня, 20:49 Футбол, Реал - Барселона 01.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Эль Классико, где смотреть

1 марта, на именитом "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде состоится очередное Эль Классико мирового футбола. Местный Реал примет Барселону. Матч пройдет в рамках перенесенного 26-го тура испанской Ла Лиги. 1 марта, на именитом "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде состоится очередное Эль Классико мирового футбола. Местный Реал примет Барселону. Матч пройдет в рамках перенесенного 26-го тура испанской Ла Лиги.





На данный момент Барса лидирует в чемпионате Испании. В активе "блаугранас" 55-ть набранных баллов. Сливочные с двух очковым отставанием идут следом. В случае успеха в предстоящей домашней игре подопечные Зинедина Зидана возглавят Примеру. Напомним, чуть более двух месяцев назад суперклубы встречались в рамках 1-го круга. Тогда, на "Камп Ноу" команды разошлись миром 0:0.





Посередине недели испанские Топ-коллективы играли свои матчи 1/8 Лиги Чемпионов. Лионель Месси и компания сыграли выездную ничью 1:1 с Наполи. "Бланкос" на домашнем стадионе уступили Манчестер Сити с итоговым счетом 2:1. Причем, "галактикос" открыли счет в той игре, однако сохранить преимущество не сумели. Безусловно, не в лучшем расположении духа подходит Королевский клуб к Эль Классико. Вместе с тем, матч между нынешними соперниками стоит особняком, и безусловно, команды покажут свой максимум.





Стоит отметить, для новоиспеченного наставника каталонцев - Кике Сетьена это первый подобный матч. Как справится с этой ответственностью и накалом принципиальнейшего противостояния - Сетьен, посмотрим...





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Начало прямой трансляции матча Реал Мадрид - Барселона в 22.00 по-Киеву, 23.00 московское время.

Ориентировочные составы команд: Реал Мадрид: Куртуа - Карвахаль, Варан, Рамос, Менди - Кроос, Каземиро, Иско, Вальверде - Бензема, Бэйл.

Барселона: Тер Штеген - Семеду, Пике, Умтити, Фирпо - Бускетс, Видаль, Де Йонг, Артур - Месси, Гризманн. Арбитр встречи - Матеу Лаос.

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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com

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