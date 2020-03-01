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Футбол, Реал - Барселона 01.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Эль Классико, где смотреть

1 марта, на именитом "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде состоится очередное Эль Классико мирового футбола. Местный Реал примет Барселону. Матч пройдет в рамках перенесенного 26-го тура испанской Ла Лиги.

На данный момент Барса лидирует в чемпионате Испании. В активе "блаугранас" 55-ть набранных баллов. Сливочные с двух очковым отставанием идут следом. В случае успеха в предстоящей домашней игре подопечные Зинедина Зидана возглавят Примеру. Напомним, чуть более двух месяцев назад суперклубы встречались в рамках 1-го круга. Тогда, на "Камп Ноу" команды разошлись миром 0:0.

Посередине недели испанские Топ-коллективы играли свои матчи 1/8 Лиги Чемпионов. Лионель Месси и компания сыграли выездную ничью 1:1 с Наполи. "Бланкос" на домашнем стадионе уступили Манчестер Сити с итоговым счетом 2:1. Причем, "галактикос" открыли счет в той игре, однако сохранить преимущество не сумели. Безусловно, не в лучшем расположении духа подходит Королевский клуб к Эль Классико. Вместе с тем, матч между нынешними соперниками стоит особняком, и безусловно, команды покажут свой максимум.

Стоит отметить, для новоиспеченного наставника каталонцев - Кике Сетьена это первый подобный матч. Как справится с этой ответственностью и накалом принципиальнейшего противостояния - Сетьен, посмотрим...

Как непосредственно сложится главное Дерби мирового клубного футбола, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: 1-М КАНАЛ и МАТЧ! Футбол 1.

Начало прямой трансляции матча Реал Мадрид - Барселона в 22.00 по-Киеву, 23.00 московское время.
Ориентировочные составы команд:
Реал Мадрид: Куртуа - Карвахаль, Варан, Рамос, Менди - Кроос, Каземиро, Иско, Вальверде - Бензема, Бэйл.

Барселона: Тер Штеген - Семеду, Пике, Умтити, Фирпо - Бускетс, Видаль, Де Йонг, Артур - Месси, Гризманн.
Арбитр встречи - Матеу Лаос.

El Clasico, Реал Мадрид - Барселона, Онлайн видео трансляция, результат, счет матча...

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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com
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