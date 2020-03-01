Эль Классико сегодня 01.03.2020, где смотреть Реал Мадрид - Барселона. Расписание и результат матча чемпионата Испании.
1 марта, на легендарном "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде, состоится 244-е Эль Классико мирового футбола. Местный Реал примет Барселону. Матч пройдет в рамках перенесенного 26-го тура чемпионата Испании. Напомним, последний раз суперклубы встречались в декабре минувшего года. Тогда, в рамках 1-го круга испанской Ла Лиги суперклубы разошлись миром, сыграв на "Камп Ноу" без результативную ничью.
Посмотреть прямую трансляцию этого грандиозного праздника футбола, Вы сможете на ТВ канале: 1-М КАНАЛЕ и МАТЧ! Футбол 1.
Испанская Ла Лига 2019/20 годов, 26-й тур. Расписание и результат игры Реал - Барселона на 01.03.2020: Время Киевское (Москва, Минск + 1 час).
22:00 Реал Мадрид - Барселона - ПРЯМАЯ ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ
Мадрид, Сантьяго Бернабеу. Арбитр встречи — Матеу Лаос.
Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com
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