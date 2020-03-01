Сегодня, 15:17 Эль Классико сегодня 01.03.2020, где смотреть Реал Мадрид - Барселона. Расписание и результат матча чемпионата Испании.

1 марта, на легендарном "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде, состоится 244-е Эль Классико мирового футбола. Местный Реал примет Барселону. Матч пройдет в рамках перенесенного 26-го тура чемпионата Испании. Напомним, последний раз суперклубы встречались в декабре минувшего года. Тогда, в рамках 1-го круга испанской Ла Лиги суперклубы разошлись миром, сыграв на "Камп Ноу" без результативную ничью. 1 марта, на легендарном "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде, состоится 244-е Эль Классико мирового футбола. Местный Реал примет Барселону. Матч пройдет в рамках перенесенного 26-го тура чемпионата Испании. Напомним, последний раз суперклубы встречались в декабре минувшего года. Тогда, в рамках 1-го круга испанской Ла Лиги суперклубы разошлись миром, сыграв на "Камп Ноу" без результативную ничью.





Посмотреть прямую трансляцию этого грандиозного праздника футбола, Вы сможете на ТВ канале: 1-М КАНАЛЕ и МАТЧ! Футбол 1.

Испанская Ла Лига 2019/20 годов, 26-й тур. Расписание и результат игры Реал - Барселона на 01.03.2020: Время Киевское (Москва, Минск + 1 час).

Мадрид, Сантьяго Бернабеу. Арбитр встречи — Матеу Лаос.

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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com

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