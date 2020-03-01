Сегодня, 15:05                    

Футбол, Краснодар - Уфа 01.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция чемпионата России, где смотреть

1 марта, на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре, состоится матч 20-го тура Российской Премьер-лиги. Местный Краснодар примет Уфу из Башкортостана.

После вчерашних осечек ЦСКА, Локомотива и Ростова у краснодарцев есть отличная возможность выйти на чистое второе место в турнирной таблице чемпионата страны. Кроме того, сократить отставание от питерского Зенита, который вчера сыграл в сухую ничью с "Локо". На данный момент у подопечных Сергея Матвеева 35-ть набранных пунктов. У питерского суперклуба 46-ть.

Безусловно, расстояние до первого места еще весьма существенное. Вместе с тем, у "быков" есть отличный шанс удачно стартовать после зимнего межсезонья. Нынешний оппонент вполне по-зубам местным футболистам.

Что касается Уфы, то футболисты из Башкирии завершили первую часть чемпионата на 8-м месте. Команда Вадима Евсеева заработала 25-ть пунктов. В случае успеха в предстоящей встречи уфимские футболисты выйдут на 6-ю строчку.

Кто лучшего подготовился во-время зимнего перерыва, и чья игра будет убедительней сегодня, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Начало трансляции матча Краснодар - Уфа в 16.30 московское время.

Краснодар - Уфа, Прямая видео трансляция матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги 2019/20 годов, результат, счет матча..

Результат матча победа Краснодара. Счет игры Краснодар - Уфа 2:0 (0-0, 2-0).



Наше приложение для iOS и Android

Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
Комментарии
Online Табло
Футбол, Реал - Барселона 01.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Эль Классико, где смотреть
Футбол, Реал - Барселона 01.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Эль Классико, где смотреть
LIVE!
Футбол, Краснодар - Уфа 01.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция чемпионата России, где смотреть
Футбол, Краснодар - Уфа 01.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция чемпионата России, где
Результат матча!
Биатлон, Женская гонка преследования 01.03.2020, Чемпионат Европы, Онлайн видео трансляция из белорусских Раубичей, где смотреть
Биатлон, Женская гонка преследования 01.03.2020, Чемпионат Европы, Онлайн видео
Результат гонки!
Лыжи, Мужская Эстафета, 01.03.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в финском Лахти, где смотреть
Лыжи, Мужская Эстафета, 01.03.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в финском Лахти,
Результат гонки!
КАЛЕНДАРЬ И ТЕКУЩЕЕ
Эль Классико сегодня 01.03.2020, где смотреть Реал Мадрид - Барселона. Расписание и результат матча чемпионата Испании.
Эль Классико сегодня 01.03.2020, где смотреть Реал Мадрид - Барселона. Расписание и результат матча чемпионата Испании.
Лыжные гонки 01.03.2020. ЭСТАФЕТЫ, Кубок мира в финском Лахти. Расписание и результаты гонок.
Лыжные гонки 01.03.2020. ЭСТАФЕТЫ, Кубок мира в финском Лахти. Расписание и результаты гонок.
Биатлон сегодня 01.03.2020, Чемпионат Европы. Расписание и результаты гонок Преследования в белорусских Раубичах.
Биатлон сегодня 01.03.2020, Чемпионат Европы. Расписание и результаты гонок Преследования в белорусских Раубичах.
ВИДЕО АРХИВ
Курбан Шираев - М. Ахмед-Йезза Видео запись схватки на Чемпионате Европы-2020 в Риме. Первая схватка Шираева на ЧЕ-2020
Курбан Шираев - М. Ахмед-Йезза Видео запись схватки на Чемпионате Европы-2020 в Риме. Первая схватка Шираева на ЧЕ-2020
Абдулрашид Садулаев - Магомедгаджи Нуров Видео запись схватки на Чемпионате Европы-2020 в Риме. Садулаев одержал победу
Абдулрашид Садулаев - Магомедгаджи Нуров Видео запись схватки на Чемпионате Европы-2020 в Риме. Садулаев одержал победу
Отличная подборка ярких бросков уходящего 2019 года от INSTANT ARSVITA.
Отличная подборка ярких бросков уходящего 2019 года от INSTANT ARSVITA.

Благотворительная организация «СИЯНИЕ НАДЕЖДЫ»