Сегодня, 15:05 Футбол, Краснодар - Уфа 01.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция чемпионата России, где смотреть

1 марта, на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре, состоится матч 20-го тура Российской Премьер-лиги. Местный Краснодар примет Уфу из Башкортостана. 1 марта, на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре, состоится матч 20-го тура Российской Премьер-лиги. Местный Краснодар примет Уфу из Башкортостана.





После вчерашних осечек ЦСКА, Локомотива и Ростова у краснодарцев есть отличная возможность выйти на чистое второе место в турнирной таблице чемпионата страны. Кроме того, сократить отставание от питерского Зенита, который вчера сыграл в сухую ничью с "Локо". На данный момент у подопечных Сергея Матвеева 35-ть набранных пунктов. У питерского суперклуба 46-ть.





Безусловно, расстояние до первого места еще весьма существенное. Вместе с тем, у "быков" есть отличный шанс удачно стартовать после зимнего межсезонья. Нынешний оппонент вполне по-зубам местным футболистам.





Что касается Уфы, то футболисты из Башкирии завершили первую часть чемпионата на 8-м месте. Команда Вадима Евсеева заработала 25-ть пунктов. В случае успеха в предстоящей встречи уфимские футболисты выйдут на 6-ю строчку.





Кто лучшего подготовился во-время зимнего перерыва, и чья игра будет убедительней сегодня, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: МАТЧ ПРЕМЬЕР.





Начало трансляции матча Краснодар - Уфа в 16.30 московское время.

Краснодар - Уфа, Прямая видео трансляция матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги 2019/20 годов, результат, счет матча..

Результат матча победа Краснодара. Счет игры Краснодар - Уфа 2:0 (0-0, 2-0).

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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com

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