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Биатлон, Женская гонка преследования 01.03.2020, Чемпионат Европы, Онлайн видео трансляция из белорусских Раубичей, где смотреть

1 марта, на лыжной трассе Олимпийского стадиона в минских Раубичах, где подходит к завершению Чемпионат Европы по биатлону 2020 года, состоится гонка преследования у женщин на 10км. Уже традиционно, 60 сильнейших биатлонисток по-результатм спринта примут участие в этой увлекательной контактной дисциплины.

Открывать пасьют будет шведка Элизабет Хогберг, которая с одним промахом привезла 14 секунд норвежке Иде Лин. Лин побежит 2-й. Третьей на дистанцию выйдет бронзовая призерша домашнего чемпионата в спринте, Ирина Кривко. Белорусская биатлонистка уступает на старте Хогберг 16 секунд.

Как непосредственно сложится и чем завершится женский пасьют на чемпионате Европы 2020 года, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: Матч!, Беларусь 5, 1-Й Национальный.

Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами сборных Украины, России и Беларуси:

Украина

6. Анастасия Меркушина +0:45
7. Валя Семеренко +0:49
28. Юлия Журавок +1:52
31. Вита Семеренко +2:00
56. Дарья Блашко +2:57

Россия

4. Кристина Резцова +0:20
22. Екатерина Глазырина +1:35
23. Ульяна Кайшева +1:36
27. Анастасия Поршнева +1:50
41. Виктория Сливко +2:21
59. Валерия Васнецова +3:00

Беларусь

3. Ирина Кривко +0:16
11. Елена Кручинкина +1:04
14. Ирина Кручинкина +1:04
21. Динара Алимбекова +1:33
26. Анна Сола +1:45
49. Аделина Сабитова +2:27

Полный старт-лист WOMEN 10 KM PURSUIT в Раубичах смотрите ЗДЕСЬ.

Начало прямой трансляции гонки в 13.30 по-Киеву, 14.30 московское время, Минск.

Биатлон, женский пасьют на Чемпионате Европы-2020 в Беларуси, ОНЛАЙН видео трансляция, результаты гонки...

1.  Елена Кручинкина БЕЛАРУСЬ (0+0+0+0)  29:21,1

2.  Кристина Резцова РОССИЯ (1+0+0+1)  +17,6

3.  Элизабет Хогберг ШВЕЦИЯ (0+1+0+2)  +35,1

...
5.  Анастасия Меркушина УКРАИНА (1+1+0+0)  +55,8
9.  Валя Семеренко УКРАИНА (0+0+1+2)  +1:34,9

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ:final-results.pdf [472,87 Kb] (cкачиваний: 15)  



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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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