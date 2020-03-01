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Лыжи, Мужская Эстафета, 01.03.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в финском Лахти, где смотреть

1 марта, на трассе финского Лахти, где завершается 16-й этап Кубка мира по лыжным гонкам 2019/20 года, состоится мужская эстафета 4 по 7,5км. Напомним, первые два этапа лыжники преодолевают классическим стилем, вторых свободным или коньковым ходом. Всего 11 команд поборются за победу сегодня. В том числе, по две команды выставили сборные России и Финляндии.

Под первым номером на лыжню выйдет сборная Норвегии. Норвежцы выставили всех сильнейших во главе Клебо. Йоханнес Хёсфлот побежит заключительный отрезок. Не удивительно, ведь он блестящий финишер. А вот, лидер общего зачета Кубка мира, россиянин Александр Большунов пропустит эстафетную гонку.

Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на эстафету сборной России:

Россия-1

2-1. Илья Семиков
2-2. Александр Бессмертных
2-3. Денис Спицов
2-4. Андрей Мельниченко

Россия-2

10-1. Андрей Собакарёв
10-2. Алексей Червоткин
10-3. Иван Якимушкин
10-4. Артем Мальцев

Полный стартовый протокол сегодняшнего командного забега смотрите ЗДЕСЬ.

Прямую видео трансляцию эстафеты у мужчин 4 по 7,5км смотрите на ТВ канале: ЕВРОСПОРТ 2.

Начало видео трансляции гонки в 13:30 московское время.

Лыжи, Эстафета у мужчин 4 по 7.5км, Онлайн видео трансляция, результаты гонки Кубка мира в финском Лахти...



ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ:men-relay-4x7.5-km.pdf [794,79 Kb] (cкачиваний: 15)  



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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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