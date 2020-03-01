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Лыжи, Эстафета у женщин, 01.03.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в финском Лахти, где смотреть

1 марта, на лыжне финского Лахти, где сегодня подходит к завершению 16-й этап Кубка мира по лыжным гонкам 2019/20 года, состоится женская эстафета 4 по 5км. Напомним, первые два отрезка лыжницы побегут классикой, вторых свободным или коньковым ходом. Всего 9 команд примут участие в предстоящей эстафете. В том числе, по две команды выставили сборные России и Финляндии. Вместе с тем, главными фаворитками будут норвежки во главе с непревзойденной Терезой Йохауг. Йохауг побежит третий этап свободным стилем.

Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на эстафету сборной России:

Россия-1

3-1. Наталья Непряева
3-2. Алиса Жамбалова
3-3. Екатерина Смирнова
3-4. Яна Кирпиченко

Россия-2

8-1. Лидия Дуркина
8-2. Анна Жеребятьева
8-3. Анна Нечаевская
8-4. Диана Головань

Полный стартовый протокол сегодняшнего командного забега смотрите ЗДЕСЬ.

Прямую видео трансляцию эстафеты у женщин 4 по 5км смотрите на ТВ канале: ЕВРОСПОРТ 2.

Начало видео трансляции гонки в 12:10 московское время.

Лыжи, Женская Эстафета 4 по 5км, Онлайн видео трансляция, результаты гонки Кубка мира в финском Лахти...

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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