Сегодня, 10:01 Лыжи, Эстафета у женщин, 01.03.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в финском Лахти, где смотреть

1 марта, на лыжне финского Лахти, где сегодня подходит к завершению 16-й этап Кубка мира по лыжным гонкам 2019/20 года, состоится женская эстафета 4 по 5км. Напомним, первые два отрезка лыжницы побегут классикой, вторых свободным или коньковым ходом. Всего 9 команд примут участие в предстоящей эстафете. В том числе, по две команды выставили сборные России и Финляндии. Вместе с тем, главными фаворитками будут норвежки во главе с непревзойденной Терезой Йохауг. Йохауг побежит третий этап свободным стилем. 1 марта, на лыжне финского Лахти, где сегодня подходит к завершению 16-й этап Кубка мира по лыжным гонкам 2019/20 года, состоится женская эстафета 4 по 5км. Напомним, первые два отрезка лыжницы побегут классикой, вторых свободным или коньковым ходом. Всего 9 команд примут участие в предстоящей эстафете. В том числе, по две команды выставили сборные России и Финляндии. Вместе с тем, главными фаворитками будут норвежки во главе с непревзойденной Терезой Йохауг. Йохауг побежит третий этап свободным стилем.





Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на эстафету сборной России:

Россия-1

3-1. Наталья Непряева

3-2. Алиса Жамбалова

3-3. Екатерина Смирнова

3-4. Яна Кирпиченко

Россия-2

8-1. Лидия Дуркина

8-2. Анна Жеребятьева

8-3. Анна Нечаевская

8-4. Диана Головань





Полный стартовый протокол сегодняшнего командного забега смотрите ЗДЕСЬ.





Прямую видео трансляцию эстафеты у женщин 4 по 5км смотрите на ТВ канале: ЕВРОСПОРТ 2 .





Начало видео трансляции гонки в 12:10 московское время.

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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