Лыжные гонки 01.03.2020. ЭСТАФЕТЫ, Кубок мира в финском Лахти. Расписание и результаты гонок.
1 марта, в финском Лахти, где сегодня подходит к завершению 16-й этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2019/20 годов, состоятся эстафеты у мужчин и женщин. Вторые командные дисциплины текущего сезона.
Сначала на дистанцию 4 по 5км классическим и свободным стилем выйдут женские сборные. Всего 9 команд поборются за награды. Затем, эстафету 4 по 7,5км побегут мужчины. 11 команд разыграют подиум в этой престижнейшей дисциплине.
Ниже по-тексту предлагаем Вам ознакомиться с стартовыми листами предстоящих командных гонок. Следите за обновлениями на странице...
Старт-лист эстафеты у женщин качайте:
Старт-лист эстафеты у мужчин качайте:
Старт-лист эстафеты у женщин качайте:
Старт-лист эстафеты у мужчин качайте:
Лыжные гонки. 16-й этап Кубка мира-2019/20 в финском Лахти. Расписание и результаты эстафетных гонок на 01.03.2020. (Московское время).
12:10 ЖЕНЩИНЫ, Эстафета 4 по 5км - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ
13:30 МУЖЧИНЫ, Эстафета 4 по 7.5км - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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