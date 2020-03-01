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Лыжные гонки 01.03.2020. ЭСТАФЕТЫ, Кубок мира в финском Лахти. Расписание и результаты гонок.

1 марта, в финском Лахти, где сегодня подходит к завершению 16-й этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2019/20 годов, состоятся эстафеты у мужчин и женщин. Вторые командные дисциплины текущего сезона. 

Сначала на дистанцию 4 по 5км классическим и свободным стилем выйдут женские сборные. Всего 9 команд поборются за награды. Затем, эстафету 4 по 7,5км побегут мужчины. 11 команд разыграют подиум в этой престижнейшей дисциплине. 
Ниже по-тексту предлагаем Вам ознакомиться с стартовыми листами предстоящих командных гонок. Следите за обновлениями на странице...

Старт-лист эстафеты у женщин качайте:women-relay-4x5.0-km.pdf [801,94 Kb] (cкачиваний: 31)

Старт-лист эстафеты у мужчин качайте:men-relay-4x7.5-km.pdf [804,25 Kb] (cкачиваний: 41)

Лыжные гонки. 16-й этап Кубка мира-2019/20 в финском Лахти. Расписание и результаты эстафетных гонок на 01.03.2020. (Московское время).

12:10 ЖЕНЩИНЫ, Эстафета 4 по 5км - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ

13:30 МУЖЧИНЫ, Эстафета 4 по 7.5км - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ


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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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