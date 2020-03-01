Сегодня, 09:25 Лыжные гонки 01.03.2020. ЭСТАФЕТЫ, Кубок мира в финском Лахти. Расписание и результаты гонок.

1 марта, в финском Лахти, где сегодня подходит к завершению 16-й этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2019/20 годов, состоятся эстафеты у мужчин и женщин. Вторые командные дисциплины текущего сезона. 1 марта, в финском Лахти, где сегодня подходит к завершению 16-й этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2019/20 годов, состоятся эстафеты у мужчин и женщин. Вторые командные дисциплины текущего сезона.





Сначала на дистанцию 4 по 5км классическим и свободным стилем выйдут женские сборные. Всего 9 команд поборются за награды. Затем, эстафету 4 по 7,5км побегут мужчины. 11 команд разыграют подиум в этой престижнейшей дисциплине.





Старт-лист эстафеты у женщин качайте: women-relay-4x5.0-km.pdf [801,94 Kb] (cкачиваний: 31)



Старт-лист эстафеты у мужчин качайте: men-relay-4x7.5-km.pdf [804,25 Kb] (cкачиваний: 41) Ниже по-тексту предлагаем Вам ознакомиться с стартовыми листами предстоящих командных гонок. Следите за обновлениями на странице...Старт-лист эстафеты у женщин качайте:Старт-лист эстафеты у мужчин качайте:

Лыжные гонки. 16-й этап Кубка мира-2019/20 в финском Лахти. Расписание и результаты эстафетных гонок на 01.03.2020. (Московское время).



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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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