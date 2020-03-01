Сегодня, 10:03 Биатлон, гонка преследования у мужчин 01.03.2020, Чемпионат Европы, Онлайн видео трансляция из белорусских Раубичей, где смотреть

1 марта, на лыжне Олимпийского стадиона в минских Раубичах, где сегодня подходит к завершению Чемпионат Европы по биатлону 2020 года, состоится гонка преследования у мужчин на 12,5км. Традиционно, 60 сильнейших биатлонистов по-итогам спринта выйдут на дистанцию этой увлекательной контактной дисциплины. 1 марта, на лыжне Олимпийского стадиона в минских Раубичах, где сегодня подходит к завершению Чемпионат Европы по биатлону 2020 года, состоится гонка преследования у мужчин на 12,5км. Традиционно, 60 сильнейших биатлонистов по-итогам спринта выйдут на дистанцию этой увлекательной контактной дисциплины.





Открывать пасьют будет россиянин Матвей Елисеев. Накануне, Матвей с одним промахом выиграл спринт. С отставанием 4 секунды от лидера стартует опытный латыш Андрей Расторгуевс. Норвежец Александер-Фьельд Андерсен замкнет тройку лидеров с разрывом от 2-го номера российской сборной 26 секунд.





Как непосредственно сложится и чем завершится пасьют на чемпионате Европы 2020 года, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: Матч!, Беларусь 5, 1-Й Национальный.





Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами сборных Украины, России и Беларуси:

Украина

22. Сергей Семенов +1:16

33. Руслан Ткаленко +1:41

Россия

1. Матвей Елисеев

8. Каримула Саид Халили +0:39

9. Кирилл Стрельцов +0:44

11. Никита Поршнев +0:55

27. Василий Томшин +1:35

28. Эдуард Латыпов +1:36

Беларусь

5. Сергей Бочарников +0:28

7. Антон Смольский +0:37

34. Максим Воробей +1:41

48. Виктор Кривко +1:58

57. Роман Ялиотнов +2:15





Полный старт-лист MEN 12.5 KM PURSUIT в Раубичах смотрите ЗДЕСЬ.





Начало прямой трансляции гонки в 11.30 по-Киеву, 12.30 московское время, Минск.

Биатлон, мужской пасьют на Чемпионате Европы-2020 в Беларуси, ОНЛАЙН видео трансляция, результаты гонки...

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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