Биатлон, гонка преследования у мужчин 01.03.2020, Чемпионат Европы, Онлайн видео трансляция из белорусских Раубичей, где смотреть
1 марта, на лыжне Олимпийского стадиона в минских Раубичах, где сегодня подходит к завершению Чемпионат Европы по биатлону 2020 года, состоится гонка преследования у мужчин на 12,5км. Традиционно, 60 сильнейших биатлонистов по-итогам спринта выйдут на дистанцию этой увлекательной контактной дисциплины.
Открывать пасьют будет россиянин Матвей Елисеев. Накануне, Матвей с одним промахом выиграл спринт. С отставанием 4 секунды от лидера стартует опытный латыш Андрей Расторгуевс. Норвежец Александер-Фьельд Андерсен замкнет тройку лидеров с разрывом от 2-го номера российской сборной 26 секунд.
Как непосредственно сложится и чем завершится пасьют на чемпионате Европы 2020 года, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: Матч!, Беларусь 5, 1-Й Национальный.
Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами сборных Украины, России и Беларуси:
Украина
22. Сергей Семенов +1:16
33. Руслан Ткаленко +1:41
Россия
1. Матвей Елисеев
8. Каримула Саид Халили +0:39
9. Кирилл Стрельцов +0:44
11. Никита Поршнев +0:55
27. Василий Томшин +1:35
28. Эдуард Латыпов +1:36
Беларусь
5. Сергей Бочарников +0:28
7. Антон Смольский +0:37
34. Максим Воробей +1:41
48. Виктор Кривко +1:58
57. Роман Ялиотнов +2:15
Полный старт-лист MEN 12.5 KM PURSUIT в Раубичах смотрите ЗДЕСЬ.
Начало прямой трансляции гонки в 11.30 по-Киеву, 12.30 московское время, Минск.
Биатлон, мужской пасьют на Чемпионате Европы-2020 в Беларуси, ОНЛАЙН видео трансляция, результаты гонки...Скоро....
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!