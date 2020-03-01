Сегодня, 09:19 Биатлон сегодня 01.03.2020, Чемпионат Европы. Расписание и результаты гонок Преследования в белорусских Раубичах.

1 марта, в минских Раубичах (Беларусь) проходит к завершению Чемпионат Европы по биатлону 2020 года. В заключительный соревновательный день континентального первенства пройдут гонки преследования или пасьюты. Сначала на дистанцию 12,5 км выйдут биатлонисты. Затем, отрезок 10км побегут биатлонистки. 1 марта, в минских Раубичах (Беларусь) проходит к завершению Чемпионат Европы по биатлону 2020 года. В заключительный соревновательный день континентального первенства пройдут гонки преследования или пасьюты. Сначала на дистанцию 12,5 км выйдут биатлонисты. Затем, отрезок 10км побегут биатлонистки.

Ниже предлагаем Вам ознакомиться с полным составом участников и порядковыми номерами...





men-12.5-km-pursuit.pdf [482,2 Kb] (cкачиваний: 36) Старт-лист пасьюта у мужчин качайте:





women-10-km-pursuit.pdf [482,04 Kb] (cкачиваний: 12) Старт-лист пасьюта у женщин качайте:





Wrestlingua.com Мы подготовили для Вас расписание, программу Чемпионат Европы-2020 в Беларуси, пользуйтесь ней, чтобы не пропустить ничего интересного.

Биатлон - Чемпионат Европы, расписание гонок преследования на 1 марта. Раубичи-2020: Время Киевское (Москва, Минск + 1час).





13:30 Гонка преследования, Женщины 10км - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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