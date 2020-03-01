Биатлон сегодня 01.03.2020, Чемпионат Европы. Расписание и результаты гонок Преследования в белорусских Раубичах.
1 марта, в минских Раубичах (Беларусь) проходит к завершению Чемпионат Европы по биатлону 2020 года. В заключительный соревновательный день континентального первенства пройдут гонки преследования или пасьюты. Сначала на дистанцию 12,5 км выйдут биатлонисты. Затем, отрезок 10км побегут биатлонистки.
Ниже предлагаем Вам ознакомиться с полным составом участников и порядковыми номерами...
Старт-лист пасьюта у мужчин качайте:
Старт-лист пасьюта у женщин качайте:
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Биатлон - Чемпионат Европы, расписание гонок преследования на 1 марта. Раубичи-2020: Время Киевское (Москва, Минск + 1час).
11:30 Гонка преследования, Мужчины 12,5км - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ
13:30 Гонка преследования, Женщины 10км - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!