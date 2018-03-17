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UFC FIGHT NIGHT 169: Анкалаев - Куцелаба, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция боя в США, где смотреть

1 марта, ранним утром по-Москве, на арене "Chartway Arena" в американском Норфолке, состоится бойцовское шоу UFC FIGHT NIGHT 169. В рамках основного карда нас ожидает бой с участием 27-летнего дагестанского бойца Магомеда Анкалаева. Соперником россиянина будет 26-летний молдаванин Ион Куцелаба по-прозвищу "Халк". Бой пройдет в рамках полутяжелого веса (до 93 кг).

Победная серия Магомеда в ЮФС насчитывает 3 поединка кряду. В крайнем бою, который состоялся на UFC FIGHT NIGHT 163 в Москве, Анкалаев эффектно нокаутировал южноафриканца Далчу Лунгиамбулу. Вышеупомянутая драка стала выступлением вечера на "ЦСКА-Арене".

Что касается нынешнего оппонента из Молдовы, то Куцелаба выступает в престижнейшем октагоне мира с 2016-го года. С тех пор провел 7-мь поединков, в которых одержал 4 победы. В том числе, Ион дрался с признанными авторитетами ММА, такими как например - Гловер Тейшейра. Правда поединок именитому бразильскому ветерану он проиграл.

Как непосредственно сложится эта любопытнейшая драка, и кто окажется сильнее, смотрите в прямом эфире на официальном сайте UFC...

Рекорд бойцов в ММА: Магомед Анкалаев (12-1) - Ион Куцелаба (15-4)
Время начала бойцовского шоу UFC FIGHT NIGHT 169 около 01.00 по-Москве. Поединок Магомед Анкалаев - Ион Куцелаба около 05.00 московское время.

Анкалаев - Куцелаба, ОНЛАЙН видео трансляция, результат боя на UFC FIGHT NIGHT 169 в Норфолке...

Смотрите трансляцию на каналах: КАНАЛ-1

Результат боя победа Магомеда Анкалаева техническим нокаутом в 1-м раунде. ТКО-1.





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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com
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