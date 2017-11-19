Сегодня, 21:15 UFC FIGHT NIGHT 169: Сергей Спивак - Марцин Тыбура, ОНЛАЙН видео трансляция боя в США, где смотреть

В ночь, 29 февраля - 1 марта, на арене "Chartway Arena" в Норфолке (США) пройдет бойцовское шоу UFC FIGHT NIGHT 169. В рамках предварительного карда нас ожидает поединок в тяжелом весе. 25-летний украинец ныне выступающий за Молдову Сергей Спивак по-прозвищу "Белый Медведь" выйдет в октагон против 34-летнего поляка Марцина Тыбуры. В ночь, 29 февраля - 1 марта, на арене "Chartway Arena" в Норфолке (США) пройдет бойцовское шоу UFC FIGHT NIGHT 169. В рамках предварительного карда нас ожидает поединок в тяжелом весе. 25-летний украинец ныне выступающий за Молдову Сергей Спивак по-прозвищу "Белый Медведь" выйдет в октагон против 34-летнего поляка Марцина Тыбуры.





Для Сергея предстоящий поединок станет 3-м в престижнейшем октагоне мира. Дебютировал молдавский боец с досрочного поражение от Уолта Харриса. Затем, взял своеобразный реванш, победив добровольной сдачей австралийца Таи Туавасу. Стоит отметить, Сергей ни разу не проходил в клетке всю дистанцию. Предыдущие победы были добыты досрочно.





Что касается нынешнего соперника, то Марцин сверх опытный боец, который выступал в престижных бойцовских промоушенах. В том числе, российском М-1 Челлендж, где становился чемпионом. В ЮФС матерый поляк дерется с апреля 2016-го гола. За это время провел 9-ть поединков, в которых одержал 4 победы при пяти поражениях. Два крайних боя Тыбура проиграл, и безусловно. постарается подтвердить свою профпригодность сегодня.





Как непосредственно сложится это любопытнейшее противостояние ярких тяжеловесов, смотрите в прямом эфире на официальном сайте UFC...





Рекорд бойцов в ММА: Марцин Тыбура (17-6) - Сергей Спивак (10-1)

Время начала бойцовского шоу UFC FIGHT NIGHT 169 около полуночи по-Киеву, 01.00 по-Москве. Поединок Сергей Спивак - Марцин Тыбура около 02.00 по-Киеву, 03.00 московское время.

Спивак - Тыбура, ОНЛАЙН видео трансляция, результат боя на UFC FIGHT NIGHT 169 в Норфолке...

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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com

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