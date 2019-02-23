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UFC FIGHT NIGHT 169: Исмаил Наурдиев - Шон Брэди, ОНЛАЙН видео трансляция боя в США, где смотреть

В ночь, 29 февраля в октагоне "Chartway Arena" в Норфолке (США) состоится бойцовское шоу UFC FIGHT NIGHT 169. Открывать файт кард шоу будет поединок с участием 23-летнего чеченского бойца выступающего под флагом Австрии - Исмаила Наурдиева. Соперником Исмаила будет 27-летний американец Шон Брэди. Поединок состоится в рамках полусреднего веса (до 77кг).  

Для Наурдиева предстоящий бой станет уже 4-м в престижнейшем октагоне мира. На данный момент в активе чеченца две победы при одном поражении. В крайнем бою Исмаил единогласным решением победил афганистанца Сияра Бухаурзада. В свою очередь, Брэди выйдет на свой второй поединок в октагоне ЮФС. Дебют для американца получился удачным, где он единогласным решением победил Курта Макги. Стоит отметить, Шон не знает поражение в боях по смешанным правилам. Все 11 драк в различных бойцовских турнирах он выиграл.

Сумеет ли американец продлить серию против неуступчивого натурализованного австрийца, смотрите в прямом эфире на официальном сайте UFC...

Рекорд бойцов в ММА: Исмаил Наурдиев (19-3) - Шон Брэди (11-0)
Время начала бойцовского шоу UFC FIGHT NIGHT 169 в 01.00 по-Москве. Поединок Исмаил Наурдиев - Шон Брэди будет открывать турнир.

Наурдиев - Брэди, ОНЛАЙН видео трансляция, результат боя на UFC FIGHT NIGHT 169 в Норфолке...

Смотрите трансляцию на каналах: КАНАЛ-1





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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com
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