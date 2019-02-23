Сегодня, 16:42 UFC Fight Night 169, ЮФС Файт Найт 169 файткард шоу: с участием Магомеда Анкалаева, Исмаила Наурдиева и Сергея Спивака.

Сегодня, в ночь 29 февраля - 1 марта, на спортивной арене "Chartway Arena" в Норфолке (США) состоится бойцовское шоу UFC Fight Night 169 с участием Магомеда Анкалаева, Исмаила Наурдиева и Сергея Спивака. Wrestlingua.com предлагает вашему вниманию файткард шоу в Норфолке. Сегодня, в ночь 29 февраля - 1 марта, на спортивной арене "Chartway Arena" в Норфолке (США) состоится бойцовское шоу UFC Fight Night 169 с участием Магомеда Анкалаева, Исмаила Наурдиева и Сергея Спивака. Wrestlingua.com предлагает вашему вниманию файткард шоу в Норфолке.





В главном событии бойцовского вечера UFC Fight Night 169, встретятся Джозеф Бенавидес и Дейвисон Фигейредо. Последний не уложился в лимит наилегчайшего веса, поэтому пояс чемпиона ЮФС на кону стоять не будет. В основном файткарде нас ожидает драка с участием 27-летнего дагестанского бойца Магомеда Анкалаева. Соперником Магомеда будет 26-летний боец из Молдовы Ион Куцелаба по-прозвищу "Халк". Wrestlingua.com предлагает вашему вниманию файткард турнира.

UFC Fight Night 169 fight card. файткард шоу:

Основной кард:

Джозеф Бенавидес (56,4 кг) – Дейвисон Фигейредо (57,8)

Не титульный поединок, Фигейредо не уложился в лимит веса (до 56,7кг).





Зара Фаирн (66,2) – Фелисия Спенсер (65,7)





Магомед Анкалаев (92,7) – Ион Куцелаба (92,7)





Меган Андерсон (65,7) – Норма Дюмонт (66,2)





Грант Доусон (67,8) – Деррик Миннер (66)





Предварительные поединки:





Стив Гарсия (155.5) – Луис Пенья (154.5)





Кайлер Филлипс (135.5) – Габриэль Сильва (135.5)





Брендан Аллен (185.5) – Том Брис (185)





Сергей Спивак (234) – Марчин Тыбура (246)





Ти Джей Браун (145.5) – Джордан Гриффин (145)





Спайк Карлайл (145.5) – Аэлон Круз (145.5)





Шон Брэди (170) – Исмаил Наурдиев (170)

Наше приложение для iOS и Android





Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com

© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!