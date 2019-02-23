Сегодня, 16:42                    

UFC Fight Night 169, ЮФС Файт Найт 169 файткард шоу: с участием Магомеда Анкалаева, Исмаила Наурдиева и Сергея Спивака.

Сегодня, в ночь 29 февраля - 1 марта, на спортивной арене "Chartway Arena" в Норфолке (США) состоится бойцовское шоу UFC Fight Night 169 с участием Магомеда Анкалаева, Исмаила Наурдиева и Сергея Спивака. Wrestlingua.com предлагает вашему вниманию файткард шоу в Норфолке.

В главном событии бойцовского вечера UFC Fight Night 169, встретятся Джозеф Бенавидес и Дейвисон Фигейредо. Последний не уложился в лимит наилегчайшего веса, поэтому пояс чемпиона ЮФС на кону стоять не будет. В основном файткарде нас ожидает драка с участием 27-летнего дагестанского бойца Магомеда Анкалаева. Соперником Магомеда будет 26-летний боец из Молдовы Ион Куцелаба по-прозвищу "Халк". Wrestlingua.com предлагает вашему вниманию файткард турнира.

UFC Fight Night 169 fight card. файткард шоу:

Основной кард:
Джозеф Бенавидес (56,4 кг) – Дейвисон Фигейредо (57,8)
Не титульный поединок, Фигейредо не уложился в лимит веса (до 56,7кг).

Зара Фаирн (66,2) – Фелисия Спенсер (65,7)

Магомед Анкалаев (92,7) – Ион Куцелаба (92,7)

Меган Андерсон (65,7) – Норма Дюмонт (66,2)

Грант Доусон (67,8) – Деррик Миннер (66)

Предварительные поединки:

Стив Гарсия (155.5) – Луис Пенья (154.5)

Кайлер Филлипс (135.5) – Габриэль Сильва (135.5)

Брендан Аллен (185.5) – Том Брис (185)

Сергей Спивак (234) – Марчин Тыбура (246)

Ти Джей Браун (145.5) – Джордан Гриффин (145)

Спайк Карлайл (145.5) – Аэлон Круз (145.5)

Шон Брэди (170) – Исмаил Наурдиев (170)


Наше приложение для iOS и Android

Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
Комментарии
Online Табло
UFC FIGHT NIGHT 169: Сергей Спивак - Марцин Тыбура, ОНЛАЙН видео трансляция боя в США, где смотреть
UFC FIGHT NIGHT 169: Сергей Спивак - Марцин Тыбура, ОНЛАЙН видео трансляция боя в США,
LIVE!
UFC FIGHT NIGHT 169: Исмаил Наурдиев - Шон Брэди, ОНЛАЙН видео трансляция боя в США, где смотреть
UFC FIGHT NIGHT 169: Исмаил Наурдиев - Шон Брэди, ОНЛАЙН видео трансляция боя в США, где
LIVE!
Футбол, Зенит - Локомотив 29.02.2020, Прямая ОНЛАЙН трансляция чемпионата России, где смотреть
Футбол, Зенит - Локомотив 29.02.2020, Прямая ОНЛАЙН трансляция чемпионата России, где
Результат матча!
Футбол, Динамо - Спартак Москва 29.02.2020, ОНЛАЙН видео трансляция чемпионата России, где смотреть
Футбол, Динамо - Спартак Москва 29.02.2020, ОНЛАЙН видео трансляция чемпионата России,
Результат матча!
КАЛЕНДАРЬ И ТЕКУЩЕЕ
UFC Fight Night 169, ЮФС Файт Найт 169 файткард шоу: с участием Магомеда Анкалаева, Исмаила Наурдиева и Сергея Спивака.
UFC Fight Night 169, ЮФС Файт Найт 169 файткард шоу: с участием Магомеда Анкалаева, Исмаила Наурдиева и Сергея Спивака.
Лыжные гонки 29.02.2020, Кубок мира в финском Лахти. Расписание и результаты индивидуальных гонок.
Лыжные гонки 29.02.2020, Кубок мира в финском Лахти. Расписание и результаты индивидуальных гонок.
Биатлон сегодня 29.02.2020, Чемпионат Европы. Расписание и результаты спринтерских гонок в белорусских Раубичах.
Биатлон сегодня 29.02.2020, Чемпионат Европы. Расписание и результаты спринтерских гонок в белорусских Раубичах.
ВИДЕО АРХИВ
Курбан Шираев - М. Ахмед-Йезза Видео запись схватки на Чемпионате Европы-2020 в Риме. Первая схватка Шираева на ЧЕ-2020
Курбан Шираев - М. Ахмед-Йезза Видео запись схватки на Чемпионате Европы-2020 в Риме. Первая схватка Шираева на ЧЕ-2020
Абдулрашид Садулаев - Магомедгаджи Нуров Видео запись схватки на Чемпионате Европы-2020 в Риме. Садулаев одержал победу
Абдулрашид Садулаев - Магомедгаджи Нуров Видео запись схватки на Чемпионате Европы-2020 в Риме. Садулаев одержал победу
Отличная подборка ярких бросков уходящего 2019 года от INSTANT ARSVITA.
Отличная подборка ярких бросков уходящего 2019 года от INSTANT ARSVITA.

Благотворительная организация «СИЯНИЕ НАДЕЖДЫ»