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Биатлон, Женский Спринт 29.02.2020, Чемпионат Европы, Онлайн видео трансляция из минских Раубичей, где смотреть

29 февраля, на Олимпийском стадионе в Раубичах (Беларусь), где сейчас продолжается Чемпионат Европы по биатлону 2020 года, состоится спринтерская гонка у женщин на 7,5км. Всего 107 биатлонисток выйдут на дистанцию сегодня. Трудно выделить фаворитку предстоящей дисциплины. Целый ряд стреляющих лыжниц могут проявить себя. Как лидерши Кубка IBU, так и участницы этапов кубка мира.  

Как непосредственно сложится и чем завершится эта увлекательнейшая и динамичная гонка, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: Матч!, Беларусь 5, 1-Й Национальный.

Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на спринт сборных Украины, России и Беларуси:

Украина

5. Валя Семеренко
33. Юлия Журавок
34. Анастасия Меркушина
66. Вита Семеренко
91. Юлия Джима
105. Дарья Блашко

Россия

41. Валерия Васнецова
45. Кристина Резцова
67. Екатерина Глазырина
71. Ульяна Кайшева
72. Анастасия Поршнева
82. Виктория Сливко

Беларусь

27. Динара Алимбекова
29. Ирина Кривко
50. Елена Кручинкина
60. Анна Сола
90. Аделина Сабитова
95. Ирина Кручинкина

Полный старт-лист WOMEN 7.5 KM SPRINT в Раубичах смотрите ЗДЕСЬ.

Начало прямой трансляции гонки в 14.30 по-Киеву, 15.30 московское время, Минск.

Биатлон, спринт у женщин на Чемпионате Европы-2020 в Беларуси, ОНЛАЙН видео трансляция, результаты гонки...

1. Элизабет Хогберг ШВЕЦИЯ (1+0)  22:39,6

2. Ида Лин НОРВЕГИЯ (0+0)  +14,4

3. Ирина Кривко БЕЛАРУСЬ (0+1)  +15,9

...
6. Анастасия Меркушина УКРАИНА (0+1)  +44,7
7. Валя Семеренко УКРАИНА (0+2)  +49,3
28. Юлия Журавок УКРАИНА (0+1)  +1:51,6
31. Вита Семеренко УКРАИНА (1+2)  +2:00,3
56. Дарья Блашко УКРАИНА (0+1)  +2:56,5

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ:bt_c73b_1.0.pdf [479,98 Kb] (cкачиваний: 35)  



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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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