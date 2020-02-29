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Биатлон, Спринт у мужчин 29.02.2020, Чемпионат Европы, Онлайн видео трансляция из белорусских Раубичей, где смотреть

29 февраля, на Олимпийском стадионе в минских Раубичах, где сейчас проходит Чемпионат Европы по биатлону 2020 года, пройдет спринтерская гонка у мужчин на 10км. Всего 122 стреляющих лыжника оспорят комплект наград в спринтерской дисциплине. Конкуренция более чем внушительная. Главными фаворитами являются нынешние лидеры кубка IBU, а
также участники кубков мира.

Как непосредственно сложится и чем завершится спринтерская гонка на чемпионате Европы 2020 года, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: Матч!, Беларусь 5, 1-Й Национальный.
Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами сборных Украины, России и Беларуси:

Украина

3. Руслан Ткаленко
61. Антон Дудченко
102. Сергей Семенов
111. Богдан Цымбал

Россия

10. Кирилл Стрельцов
39. Матвей Елисеев
50. Каримула Саид Халили
67. Никита Поршнев
77. Василий Томшин
87. Эдуард Латыпов

Беларусь

14. Виктор Кривко
33. Антон Смольский
43. Сергей Бочарников
80. Роман Ялиотнов
83. Максим Воробей
119. Егор Казаринов

Полный старт-лист MEN 10 KM SPRINT в Раубичах смотрите ЗДЕСЬ.

Начало прямой трансляции гонки в 11.30 по-Киеву, 12.30 московское время, Минск.

Биатлон, мужской спринт на Чемпионате Европы-2020 в Беларуси, ОНЛАЙН видео трансляция, результаты гонки...

1.  Матвей Елисеев РОССИЯ (1+0)  23:46,4

2.  Андрей Расторгуев ЛАТВИЯ (0+1)  +4,1

3.  Александер-Фьельд Андерсен НОРВЕГИЯ (0+1)  +25,5

...
22.  Сергей Семенов УКРАИНА (0+1)  +1:16,4
33.  Руслан Ткаленко УКРАИНА (1+1)  +1:40,5
63.  Богдан Цымбал УКРАИНА (0+1)  +2:26,7
87.  Антон Дудченко УКРАИНА (1+3)  +3:25,6

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ:bt_c73b_1.0.pdf [481,33 Kb] (cкачиваний: 51)  



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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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