Сегодня, 11:34 Футбол, Жеребьевка Лиги Европы 28.02.2020. ОНЛАЙН видео трансляция и результаты 1/8 финала. Смотреть

28 февраля, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне, состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2019/20 годов. На стадии 1/8 финала выступит донецкий Шахтер. Накануне, горняки выбили из борьбы лиссабонскую Бенфику, переиграв "Орлов" по суме двух матчей 5:4. С кем сыграет украинский клуб в 1/8 финала, убедимся уже совсем скоро... 28 февраля, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне, состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2019/20 годов. На стадии 1/8 финала выступит донецкий Шахтер. Накануне, горняки выбили из борьбы лиссабонскую Бенфику, переиграв "Орлов" по суме двух матчей 5:4. С кем сыграет украинский клуб в 1/8 финала, убедимся уже совсем скоро...

Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробным участниками 1/8 Лиги Европы:

Базель, Истанбул Башахшекир, Рома, ЛАСК, Вольфсбург, Байер, Вулверхэмптон, Олимпиакос, Хетафе, Интер, Манчестер Юнайтед, Севилья, Копенгаген, Рейнджерс и победитель пары Зальцбург/Айнтрахт. Австрийцы с немцами определят сильнейшего сегодня.





Стартовые игры 1/8 финала состоятся 12 марта. Ответные встречи 19 марта.





Начало прямой видео трансляции жеребьевки плей-офф Лиги Европы УЕФА 2019/20 годов в 14.00 по-Киеву, 15.00 московское время, Минск.

ФУТБОЛ, Жеребьевка Лиги Европы 2019/20 годов, плей-офф 1/8 финала. Онлайн видео трансляция, результаты...

Составы пар 1/8 финала Лиги Европы УЕФА 2019/20 годов. 28.02.2020.

Вольфсбург (Германия) - Шахтер (Украина)

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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com

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Истанбул Башакшехир (TUR) - Копенгаген (DEN)Олимпиакос (GRE) - Вулверхэмптон (ENG)Рейнджерс (SCO) - Байер Леверкузен (GER)Интер (ITA) - Хетафе (ESP)Севилья (ESP) - Рома (ITA)Айтрахт Ф (GER)/РБ Зальцбург (AUT) - Базель (SUI)ЛАСК Линц (AUT) - Манчестер Юнайтед (ENG)