Сегодня, 15:56 Вольная борьба, Всеукраинский турнир Памяти Игоря Первачука, Львов-2020, расписание, регламент турнира

С 29 февраля по 1 марта, Львов, Украина, 8-й Всеукраинский турнир по вольной борьбе посвященный памяти МСМК, Чемпиона мира и Европы среди юниоров, Игоря Первачука. Wrestlingua.com представляет расписание и программу турнира Игоря Первачука. С 29 февраля по 1 марта, Львов, Украина, 8-й Всеукраинский турнир по вольной борьбе посвященный памяти МСМК, Чемпиона мира и Европы среди юниоров, Игоря Первачука. Wrestlingua.com представляет расписание и программу турнира Игоря Первачука.





С 29 февраля по 1 марта во львовском, спортивном комплексе "СКА" что расположен по улице Клепаривська 39А пройдет крупный Всеукраинский турнир посвященный памяти выдающегося украинского борца и тренера Игоря Первачука.

Весовые категории на турнир Первачука-2020

Юноши 2005-2007 г.р.:

Юниоры 2000-2003 г.р.:

Девушки 2005-2007г.р.:

РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРА ПЕРВАЧУКА-2020

Расписание Мемориала Игоря Первачука-2020

28.02.2020

29.02. 2020 - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ

Финалы, награждение у юношей и девушек.

25.03.17 -

Финалы, награждение у юниоров

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Автор / Синчук Иван для Wrestlingua.com

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32, 34, 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85-90кг. 1кг допуска.57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97, 125кг. 2кг допуска.33, 36, 39, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66кг. 1кг допуска.Борцы 2004 года рождения среди юниоров и борцы 2008 года среди юношей допускаются к участию с разрешения родителей и врачей.до 16.00 - Приезд команд.11.00-16.00 - Робота мандатной комиссии16.00-17.00 - Совещание представителей и судей.17.00-17.30 - Жеребьевка юношей, девушек во всех весах.09.00-14:00 Предварительные соревнования у юношей, девушек во всех весах.14.00-14.30 - Жеребьевка у юниоров во всех весах.16.00-16.30 Церемония Открытия соревнований.16.30-20.00 -ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ11.00-14:00 Предварительные соревнования у юниоров, все веса.14.00-15.00 - Перерыв15.00 - 18:00