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Вольная борьба, Всеукраинский турнир Памяти Игоря Первачука, Львов-2020, расписание, регламент турнира

 С 29 февраля по 1 марта, Львов, Украина, 8-й Всеукраинский турнир по вольной борьбе посвященный памяти МСМК, Чемпиона мира и Европы среди юниоров, Игоря Первачука. Wrestlingua.com представляет расписание и программу турнира Игоря Первачука.  

С 29 февраля по 1 марта во львовском, спортивном комплексе "СКА" что расположен по улице Клепаривська 39А пройдет крупный Всеукраинский турнир посвященный памяти выдающегося украинского борца и тренера Игоря Первачука. 

Весовые категории на турнир Первачука-2020

Юноши 2005-2007 г.р.:  32, 34, 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68,  75, 85-90кг. 1кг допуска.
Юниоры 2000-2003 г.р.:  57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97, 125кг. 2кг допуска.
Девушки 2005-2007г.р.: 33, 36, 39, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66кг. 1кг допуска.

Борцы 2004 года рождения среди юниоров и борцы 2008 года среди юношей допускаются к участию с разрешения родителей и врачей.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРА ПЕРВАЧУКА-2020

Расписание Мемориала Игоря Первачука-2020

28.02.2020 
до 16.00  - Приезд команд.
11.00-16.00 - Робота мандатной комиссии
16.00-17.00 - Совещание представителей и судей.
17.00-17.30 - Жеребьевка юношей, девушек во всех весах.
             
29.02.2020  ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ
09.00-14:00 Предварительные соревнования у юношей, девушек во всех весах.
14.00-14.30 - Жеребьевка у юниоров во всех весах.
16.00-16.30  Церемония Открытия соревнований.
16.30-20.00 - Финалы, награждение у юношей и девушек.

25.03.17 - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ
11.00-14:00 Предварительные соревнования у юниоров, все веса.
14.00-15.00 - Перерыв
15.00 - 18:00 Финалы, награждение у юниоров


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Автор / Синчук Иван для Wrestlingua.com
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