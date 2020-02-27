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Биатлон, Смешанная эстафета 27.02.2020, Чемпионат Европы, Онлайн видео трансляция из белорусских Раубичей, где смотреть

27 февраля, на Олимпийском биатлонном стадионе в минских Раубичах, где в эти дни проходит Чемпионат Европы по биатлону 2020 года, пройдет смешанная эстафета 4 по 6км или классический микст. Всего 22 команды поборются за награды континентального первенства.

Под первым стартовым номером на лыжню выйдет сборная России. Второй номер у немецких биатлонистов. Под третьим побегут норвежцы.  Украинская сборная выставила на гонку оптимальный состав. Стоит отметить, в большинстве команды сформированы из лидеров кубка IBU, однако есть и участники этапов кубка мира.  

Как непосредственно сложится и чем завершится классический микст на чемпионате Европы 2020 года, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: Матч! Арена, Беларусь 5, 1-Й Национальный.

Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами сборных Украины, России и Беларуси:

Украина

4-1.  Валя Семеренко
4-2.  Юлия Джима
4-3.  Артем Прима
4-4.  Дмитрий Пидручный

Россия

1-1.  Кристина Резцова
1-1.  Виктория Сливко
1-1.  Эдуард Латыпов
1-1.  Каримула Саид Халили

Беларусь

16-1.  Динара Алимбекова
16-2.  Ирина Кривко
16-3.  Антон Смольский
16-4.  Сергей Бочарников

Полный старт-лист MIXED 4X6 KM RELAY в Раубичах смотрите ЗДЕСЬ.

Начало прямой трансляции гонки в 16.00 по-Киеву, 17.00 московское время, Минск.

Биатлон, смешанная эстафета на Чемпионате Европы-2020 в Беларуси, ОНЛАЙН видео трансляция, результаты гонки...

1. Украина (0+9)  +1:11:32,1

2. Россия (0+9)  +32,2

3. Норвегия (0+3)  +33,7

4. Беларусь (1+10)  +40,4
5. Польша (0+10)  +2:33,3
6. Эстония (3+10)  +2:40,1

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ:results-mixed-4x6-km-relay.pdf [479,67 Kb] (cкачиваний: 32)  



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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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Биатлон, Смешанная эстафета 27.02.2020, Чемпионат Европы, Онлайн видео трансляция из белорусских Раубичей, где смотреть
Биатлон, Смешанная эстафета 27.02.2020, Чемпионат Европы, Онлайн видео трансляция из
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