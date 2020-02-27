Биатлон, Смешанная эстафета 27.02.2020, Чемпионат Европы, Онлайн видео трансляция из белорусских Раубичей, где смотреть
27 февраля, на Олимпийском биатлонном стадионе в минских Раубичах, где в эти дни проходит Чемпионат Европы по биатлону 2020 года, пройдет смешанная эстафета 4 по 6км или классический микст. Всего 22 команды поборются за награды континентального первенства.
Под первым стартовым номером на лыжню выйдет сборная России. Второй номер у немецких биатлонистов. Под третьим побегут норвежцы. Украинская сборная выставила на гонку оптимальный состав. Стоит отметить, в большинстве команды сформированы из лидеров кубка IBU, однако есть и участники этапов кубка мира.
Как непосредственно сложится и чем завершится классический микст на чемпионате Европы 2020 года, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: Матч! Арена, Беларусь 5, 1-Й Национальный.
Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами сборных Украины, России и Беларуси:
Украина
4-1. Валя Семеренко
4-2. Юлия Джима
4-3. Артем Прима
4-4. Дмитрий Пидручный
Россия
1-1. Кристина Резцова
1-1. Виктория Сливко
1-1. Эдуард Латыпов
1-1. Каримула Саид Халили
Беларусь
16-1. Динара Алимбекова
16-2. Ирина Кривко
16-3. Антон Смольский
16-4. Сергей Бочарников
Полный старт-лист MIXED 4X6 KM RELAY в Раубичах смотрите ЗДЕСЬ.
Начало прямой трансляции гонки в 16.00 по-Киеву, 17.00 московское время, Минск.
Биатлон, смешанная эстафета на Чемпионате Европы-2020 в Беларуси, ОНЛАЙН видео трансляция, результаты гонки...
1. Украина (0+9) +1:11:32,1
2. Россия (0+9) +32,2
3. Норвегия (0+3) +33,74. Беларусь (1+10) +40,4
5. Польша (0+10) +2:33,3
6. Эстония (3+10) +2:40,1
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ:
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!