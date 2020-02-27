Сегодня, 14:56 Биатлон, Смешанная эстафета 27.02.2020, Чемпионат Европы, Онлайн видео трансляция из белорусских Раубичей, где смотреть

27 февраля, на Олимпийском биатлонном стадионе в минских Раубичах, где в эти дни проходит Чемпионат Европы по биатлону 2020 года, пройдет смешанная эстафета 4 по 6км или классический микст. Всего 22 команды поборются за награды континентального первенства. 27 февраля, на Олимпийском биатлонном стадионе в минских Раубичах, где в эти дни проходит Чемпионат Европы по биатлону 2020 года, пройдет смешанная эстафета 4 по 6км или классический микст. Всегопоборются за награды континентального первенства.





Под первым стартовым номером на лыжню выйдет сборная России. Второй номер у немецких биатлонистов. Под третьим побегут норвежцы. Украинская сборная выставила на гонку оптимальный состав. Стоит отметить, в большинстве команды сформированы из лидеров кубка IBU, однако есть и участники этапов кубка мира.





Как непосредственно сложится и чем завершится классический микст на чемпионате Европы 2020 года, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: Матч! Арена, Беларусь 5, 1-Й Национальный.





Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами сборных Украины, России и Беларуси:

Украина

4-1. Валя Семеренко

4-2. Юлия Джима

4-3. Артем Прима

4-4. Дмитрий Пидручный

Россия

1-1. Кристина Резцова

1-1. Виктория Сливко

1-1. Эдуард Латыпов

1-1. Каримула Саид Халили

Беларусь

16-1. Динара Алимбекова

16-2. Ирина Кривко

16-3. Антон Смольский

16-4. Сергей Бочарников





Полный старт-лист MIXED 4X6 KM RELAY в Раубичах смотрите ЗДЕСЬ.





Начало прямой трансляции гонки в 16.00 по-Киеву, 17.00 московское время, Минск.

Биатлон, смешанная эстафета на Чемпионате Европы-2020 в Беларуси, ОНЛАЙН видео трансляция, результаты гонки...

1. Украина (0+9) +1:11:32,1

2. Россия (0+9) +32,2

3. Норвегия (0+3) +33,7

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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4. Беларусь (1+10) +40,45. Польша (0+10) +2:33,36. Эстония (3+10) +2:40,1