Сегодня, 21:09 Футбол, Наполи - Барселона 25.02.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Лиги Чемпионов, где смотреть

25 февраля, на именитом "Сан-Паоло" в Неаполе (Италия) пройдет матч 1/8 финала Лиги Чемпионов 2019/20 годов. Местный Наполи примет каталонскую Барселону. 25 февраля, на именитом "Сан-Паоло" в Неаполе (Италия) пройдет матч 1/8 финала Лиги Чемпионов 2019/20 годов. Местный Наполи примет каталонскую Барселону.





Барселона выиграла группу F, набрав 14-ть баллов. Неаполитанцы завершили выступление на втором месте в квартете Е.





Несомненно, каталонцы подходят к матчу в статусе фаворита. Традиционно, Лионель Месси и компания ведут борьбу за чемпионство, где в ближайшее воскресенье их ожидает выезд на "Сантьяго Бернабеу". Сейчас же, "блаугранас" возглавляют испанскую Ла Лигу.





Что касается нынешних хозяев поля, то у подопечных Дженнаро Гаттузо дела в Серии А идут не так хорошо. Лишь шестое место занимает клуб из юга Италии в чемпионате, и не факт что сумеет побороться за 4-ку сильнейших. С приходом харизматичного Гаттузо команда прогрессирует, и показывает яркий и атакующий футбол.





Думается, сегодня мы увидим атакующий футбол на встречных курсах с обилием забитых мячей...Как непосредственно сложится матч, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: МАТЧ! Футбол 1 и Футбол 2.





Начало прямой трансляции матча Наполи - Барселона в 22.00 по-Киеву или 23.00 московское время.

Ориентировочные составы команд: Наполи: Мерет — Ди Лоренцо, Манолас, Максимович, Мариу Руи — Фабиан Руис, Демме, Зьелински — Кальехон, Мертенс, Инсинье.

Барселона: Тер Штеген — Семеду, Пике, Ленгле, Фирпо — Артур, Бускетс, Де Йонг — Месси, Гризманн, Фати. Арбитр встречи - Феликс Брых (Германия).

Наполи - Барселона, Прямая видео трансляция 1/8 финала ЛЧ-2019/20, результат, счет игры...

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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com

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