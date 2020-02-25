Сегодня, 21:05 Футбол, Челси - Бавария 25.02.2020, Прямая ОНЛАЙН трансляция Лиги Чемпионов, где смотреть

25 февраля, на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне (Англия) состоится матч 1/8 финала Лиги Чемпионов 2019/20 годов. Местный Челси примет мюнхенскую Баварию. 25 февраля, на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне (Англия) состоится матч 1/8 финала Лиги Чемпионов 2019/20 годов. Местный Челси примет мюнхенскую Баварию.





Напомним, Бавария уверенно выиграла группу В, одержав победы во всех 6-ти играх. В свою очередь, "аристократы" с большим трудом преодолели групповой раунд, заняв второе место в группе Н. Амстердамский Аякс оставили за бортом плей-офф подопечные Фрэнка Лампарда.





Что касается выступлений в национальных чемпионатах, то мюнхенцы возглавляют турнирную таблицу бундеслиги. Футболисты Челси занимают 4-е место в Английской Премьер-Лиге.





Безусловно, Бавария является фаворитом противостояния, однако победить на "Стэмфорде" немцам будет крайне сложно. На своем поле молодая и талантливая английская молодежь показывает качественный и самоотверженный футбол. Плюс, Лэмпард знает как зарядить команду на важные встречи.





Как непосредственно сложится 1-й матч противостояние суперклубов, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: МАТЧ! и Футбол 1.





Начало прямой трансляции матча Челси - Бавария в 22.00 по-Киеву или 23.00 московское время.

Ориентировочные составы команд: Челси: Кабальеро – Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер – Джеймс, Ковачич, Жоржиньо, Алонсо – Маунт, Виллиан – Жиру.

Бавария: Нойер – Павар, Боатенг, Алаба, Дейвис – Киммих, Алькантара – Коман, Мюллер, Гнабри – Левандовски. Арбитр встречи - Клеман Турпен (Франция).

Челси - Бавария, ОНЛАЙН видео трансляция 1/8 финала ЛЧ-2019/20, результат, счет игры...

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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com

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