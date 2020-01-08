Сегодня, 09:24 Лига Чемпионов сегодня 25.02.2020. 1/8 финала Расписание и результаты матчей.

25 февраля, на футбольных полях Европы пройдут матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА 2019/2020 годов. На сегодня запланированы две встречи. Лондонский Челси примет мюнхенскую Баварию. Итальянский Наполи сыграет с каталонской Барселоной. 25 февраля, на футбольных полях Европы пройдут матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА 2019/2020 годов. На сегодня запланированы две встречи. Лондонский Челси примет мюнхенскую Баварию. Итальянский Наполи сыграет с каталонской Барселоной.





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Лига Чемпионов-2019/2020, расписание и результаты матчей 1/8 финала 25.02.2020: Время Киевское (Москва, Минск +1 час).

22:00 Наполи - Барселона - ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТ





22:00 Челси - Бавария - ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТ

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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com

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