Сегодня, 08:10 Тайсон Фьюри досрочно победил Дионтея Уайлдера в реванше, подробности последнего боя Фьюри - Уайлдер.

Только что, утром 23 февраля, на легендарной арене "MGM Grand" в Лас-Вегасе (США) завершился бой за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг). Где действующий обладатель пояса, 34-летний американец Дионтэй Уайлдер по-прозвищу "Бронзовый Бомбардировщик" уступил свой титул 31-летнему британцу Тайсону Фьюри по прозвищу "Цыганский король".





После первого боя команда Фьюри проделала большую работу и сегодня Уайлдер смотрелся на фоне Тайсона довольно скучно. Тайсон отлично уклонялся от ударов Чемпиона а сам многоударно работал на сближении, далее чуть что, клинчевал наваливаясь на голову оппонента сверху.



Начиная с третьего раунда преимущество претендента стало еще более заметным. В концовке раунда Чемпион угодил на настил и от добивания его спас только гонг. В последующих раундах было заметно, что Уайлдер не справляется с напором Фьюри. В пятом раунде снова нокдаун и никаких шансов на победу, кроме того у Дионтэя начало серьезно кровоточить ухо. В седьмом раунде, когда Фьюри снова зажал Уайлдера в углу ринга и начал методично избивать из угла Чемпиона вылетел "белый флаг" и рефери остановил бой!



Таким образом в реванше Тайсон Фьюри - Дионтей Уайлдер имеем убедительную победу британца - техническим нокаутом в 7-ом раунде. Поздравляем нового Чемпиона!

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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com

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