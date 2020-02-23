Сегодня, 04:39 Уайлдер - Фьюри II, ОНЛАЙН видео трансляция чемпионского боя в США, где смотреть реванш

23 февраля, ранним утром по-Киеву, Москве, на легендарной арене "MGM Grand" в Лас-Вегасе (США) состоится бой за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг). Действующий обладатель пояса, 34-летний американец Дионтэй Уайлдер по-прозвищу "Бронзовый Бомбардировщик" выйдет в ринг против 31-летнего британца Тайсона Фьюри. Напомним, предстоящий поединок станет уже вторым для боксеров. В концовке 2018-го Дионтэй с Тайсоном победителя не выявили. Ничья раздельным решением. 23 февраля, ранним утром по-Киеву, Москве, на легендарной арене "MGM Grand" в Лас-Вегасе (США) состоится бой за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг). Действующий обладатель пояса, 34-летний американец Дионтэй Уайлдер по-прозвищу "Бронзовый Бомбардировщик" выйдет в ринг против 31-летнего британца Тайсона Фьюри. Напомним, предстоящий поединок станет уже вторым для боксеров. В концовке 2018-го Дионтэй с Тайсоном победителя не выявили. Ничья раздельным решением.





Стоит отметить, Фьюри вчистую перебоксировал американца, однако дважды побывал на канвасе, это и стоило ему титула. Расклад перед боем как-бы понятен и исходит из стиля бойцов. Уайлдер жесткий нокаутер, который всех без исключения предыдущих оппонентов отправлял на настил ринга. Фьюри искусный мастер, который обладает незаурядным боксерским чутьем. Блестяще работает на ногах, пользуется уклонами. Попасть по нему крайне сложно.





Кто сумеет сегодня навязать свой бокс, тот и одержит победу. Как непосредственно сложится мегафайт ТОП-тяжеловесов, смотрите в прямом эфире...





Достижения на профи ринге: Дионтэй Уайлдер (42-0-1, 41 KO) - Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 KO)



Начало трансляции МЕГАФАЙТА Дионтэй Уайлдер - Тайсон Фьюри около 06.30 по-Киеву, 07.30 московское время.

Дионтэй Уайлдер - Тайсон Фьюри, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция титульного боя, результат из Лас-Вегаса...

Результат боя - победа Тайсона Фьюри техническим нокаутом в 7-ом раунде. Подробности позже.





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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com

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