Вчера, 21:47                    

Вольная борьба, Чемпионат Азии-2020, прямая онлайн видео трансляция из Дели-2020, смотреть, сегодня

Завтра в воскресенье 23 февраля, на борцовской арене спорткомплекса "Jadhav Wrestling Stadium" в столице Индии, городе Нью Дели, завершается Чемпионат Азии по спортивной борьбе 2020 года. В 6-й, последний соревновательный день континентального ЧА-2020, мы посмотрим в прямом эфире борцовские поединки с участием борцов вольного стиля в весовых категориях - до 61, 74, 86, 92 и 125кг.


В текущем Олимпийском цикле Чемпионат Азии не участвует в распределении путевок на Олимпийские Игры в Токио, поэтому завтра у нас борьба исключительно за награды. Давайте познакомимся познакомимся с составами команд, которые стартуют 23 февраля на ЧА-2020 по вольной борьбе и узнаем кто будет представлять какую из интересных нам стран:

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61кг: Казахстан: Нурболат Абдулаев. Узбекистан: Яхонгирмирза Туробов. Таджикистан: Мухамад Икромов. Кыргызстан: Улукбек Жолдошбеков. Бахрейн: Алибег Алибегов.

74кг:  Казахстан: Данияр Кайсанов. Узбекистан: Мирзо Хаитов. Кыргызстан: Бекжан Джамбулов. Таджикистан: Гуломджон Шарипов.

86кг:  Казахстан: Азамат Даулетбеков. Узбекистан: Иса Шапиев. Кыргызстан: Алигаджи Гамидгаджиев. Таджикистан: Баходур Кодыров.

92кг:  Казахстан: Илисхан Чилаев. Узбекистан: Аджинияз Сапарниязов. Кыргызстан: Чингиз Керимкулов.

125кг: Казахстан: Юсуп Батырмурзаев. Узбекистан: Сухробджон Мукарамов. Кыргызстан: Аял Лазарев. Таджикистан: Фарход Анакулов.

Сегодня будет очень интересно на индийских коврах. Не пропустите прямой эфир Чемпионата Азии по вольной борьбе. Начало прямой онлайн видео трансляции Чемпионата Азии в 08.00 - по-Киеву или 09:30 Москве и Минску. Финалы  14-30 Киев, 15-30 мск.
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ВОЛЬНАЯ БОРЬБА, Чемпионат Азии-2020, смотреть прямой эфир из Дели, сегодня




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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com
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