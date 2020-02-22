Сегодня, 13:16 Футбол, Челси - Тоттенхэм 22.02.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Английской Премьер-лиги, где смотреть

22 февраля, на именитом "Стэмфорд Бридж" в Лондоне, состоится Центральный матч 27-го тура Английской Премьер Лиги. Местный Челси примет Тоттенхэм. 22 февраля, на именитом "Стэмфорд Бридж" в Лондоне, состоится Центральный матч 27-го тура Английской Премьер Лиги. Местный Челси примет Тоттенхэм.





На данный момент, суперклубы разделяет всего одно очко. "Аристократы" с 41 набранным пунктом занимают 4-е место в турнирной таблице АПЛ. "Шпоры" с 40 баллами находятся на 5-м месте. Команды ведут борьбу за 4-ку сильнейших на Туманном Альбионе, и соответственно место в Лиги Чемпионов на следующий сезон. Сегодня тот случай, когда можна сказать, что футбольные коллективы Фрэнка Лэмпарда и Жозе Моуринью ведут борьбу за 6-ть баллов.





Напомним, в предыдущем туре чемпионата "синие" в тяжелой борьбе уступили Манчестер Юнайтед 0:2. В свою очередь, подопечные Сеу Жозе нанесли выездное поражение Астон Вилле с итоговым счетом 3:2. В целом, три последние игры в АПЛ клуб из Северного Лондона выиграл.





Как непосредственно сложится очередное "Лондонское Супер-дерби", богатой и бедной части Столицы, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: Setanta Sports (Ukraine), Setanta Qazaqstan (Kazakhstan), BT Sport 1 (UK)....





Начало трансляции матча Челси - Тоттенхэм в 14:30 по-Киеву или 15:30 московское время, Минск.

Челси - Тоттенхэм Хотспур, 27-й тур Чемпионата Англии 2019/20, Онлайн видео трансляция, результат, счет матча...

Наше приложение для iOS и Android





Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com

© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!